Fred Lizée nommé directeur des expériences Kappa Club

Kappa Club annonce l'arrivée de Fred Lizée au poste de directeur des expériences.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 11 Janvier 2021

Fred Lizée rejoint l'équipe de Boomerang Voyages au poste de directeur des expériences Kappa Club. Il aura notamment pour missions de sourcer et développer de nouvelles expériences Kappa Club, dénicher des sorties culturelles et renforcer le contact sur place avec les populations locales et de faire le lien avec le service communication et produire du contenu lors de ses déplacements.



« Je suis ravi de rejoindre le beau projet de Kappa Club, et très enthousiaste à l’idée d’allier mes domaines de prédilection au développement du concept sur la partie tourisme responsable, via un sourcing en immersion locale » complète Fred Lizée.

Créateur de New Explorer Challenge Nantais d’origine, Fred Lizée est avant tout un voyageur passionné. A 34 ans, il a déjà parcouru plus de 60 pays répartis sur 5 continents. Il a notamment vécu 5 ans en Asie du Sud-Est. En douze ans d’expérience dans le secteur du tourisme, il est devenu expert du sourcing, de la gestion de projet et de l’univers de marque.



Conscient de la transition qu’opère le secteur, il s’est investi très tôt dans le voyage durable, le slow-travel, qu’il prône lors des conférences et talk-shows où il intervient en tant que conférencier.



Il a déjà travaillé pour de nombreux acteurs de l’industrie, entre réceptifs, voyagistes et tour-opérateurs sur des problématiques transversales entre BtoB et BtoC dont : Evaneos (Head Of Global Sourcing), Exo Travel (Sales & Marketing Manager), Thomas Cook (Product & Contracting Manager), Antipodeans Abroad (Sourcing & Operations Manager), Peak DMC (Regional Business Development Manager).



Depuis 2019, il a fondé son propre cabinet de consulting, Travel Hunter Consulting, au service de startups, d’écoles ou d’organisations institutionnelles du tourisme. En juillet 2020, il a créé le New Explorer Challenge visant à promouvoir le tourisme responsable auprès des étudiants d’écoles de tourisme.

