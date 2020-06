French Side Travel Des voyages sur mesure authentiques et riches en expérience pour (re)découvrir les bons côtés de la France.

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

French Side Travel est un DMC basé à Aix-en-Provence qui crée des voyages de qualité pour une clientèle exigeante en quête d’authenticité, d’émotion et de personnalisation de leur expérience touristique en France. Par le prisme de l’œnotourisme, de la gastronomie, de l’art de vivre à la française ou la découverte d’un terroir oublié, nous incitons nos clients à visiter d’autres lieux au-delà des grandes destinations habituelles.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 8 Juin 2020

Dénomination :

French Side Travel



Date de création :

2016



Garantie :

Atradius



Immatriculation :

IM013160002



French Side Travel est une entreprise familiale créée en 2016 par Paul Bonte et son fils Mark (+ de 30 ans d’expérience chez plusieurs tour-opérateurs et agences en Europe). Désormais, l’agence est organisée autour d’une équipe de 10 experts alliant compétence professionnelle, expérience et passion pour faire découvrir les plus belles destinations françaises avec l’envie de satisfaire les voyageurs.



Nous nous positionnons comme des spécialistes du tourisme authentique de qualité en France. Nous avons conçu et développé une gamme de forfaits touristiques couvrant différentes thématiques (Charme & Luxe, Culture et & Art de Vivre, Gastronomie & Œnotourisme…) en Région Sud mais également dans le toute reste de la France, Corse comprise. Notre production se différencie par des prestations qui répondent aux attentes d’une clientèle à la recherche de produits « Premium » et « Luxe ».



French Side Travel contribue à redonner du sens aux voyages et prend en considération les aspirations à un tourisme plus durable et plus éthique. La recherche d’expériences de qualité guide la sélection des composants de nos offres de voyage : une hôtellerie d’exception, la cuisine unique de grandes tables ou d’auberges typiques, les services d’un chauffeur professionnel et le confort d’un véhicule haut de gamme, des visites inédites avec guides-conférenciers professionnels diplômés d’état, des experts œnologues ou gastronomes passionnés, des activités originales personnalisées mêlant partage et échange...



L’authenticité et l’expérience sont les valeurs incontournables de French Side Travel. Elles prennent une ampleur particulière dans nos offres individualisées où nous travaillons l’authenticité l’originalité du séjour. Nous proposons un tourisme qui réponde à la recherche d’expériences avec des ateliers de « savoir-faire », de « savoir-vivre », des visites théâtralisées, des rencontres ou des échanges avec les habitants.



Parce que nos voyageurs aspirent à un Tourisme plus durable et plus éthique, nous menons des actions pour mieux prendre en considération les critères environnementaux mais également sociaux : nous incitons la compensation des émissions carbone liées aux transports aériens, nous créons une gamme de voyages visant à une utilisation rationnelle de l’énergie et à réduire la quantité d’émission de GES.



Nous valorisons l’Art de vivre à la Française dans nos offres touristiques pour répondre à l’appétence nouvelle des voyageurs pour un tourisme d’expérience. Pour ce faire, nous avons développé une offre diversifiée dans le temps et dans l’espace en valorisant nos territoires en fonction des spécificités offertes par le tissu local.



Nos voyages mettent en lumière l’excellence de la Gastronomie Française et sa reconnaissance par l’Unesco du « repas gastronomique des Français » inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Nos propositions ne se limitent pas à la haute gastronomie et intègrent aussi des voyages dans la nouvelle « Vallée de la Gastronomie » de Dijon à Marseille.



Nos offres d’œnotourisme proposent une invitation à la découverte des vins et du terroir par le biais de la visite de caves et de vignobles, de dégustation des vins, d’initiation à l’œnologie, de découverte des métiers de la vigne et du vin et de rencontre avec nos vignerons. Nous associons ces découvertes par des visites guidées de lieux historiques et culturels, de musées et de châteaux.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

En solo

PMR

Assistance

Circuit

Conciergerie

Eco-responsable

Luxe

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Ski

Voyage de noces





Du côté de la Provence : Un circuit individuel gastronomique et vinicole qui vous emmènera voir et goûter le meilleur de la Provence. D’Avignon puis d’Aix-en-Provence, vous rayonnerez dans les villages dans le Luberon et au pied du Mont Ventoux, sur les marchés animés. Vous visiterez de prestigieux domaines viticoles de Châteauneuf-du-Pape, Tavel et les appellations Coteaux d'Aix.



→ En savoir plus



: Un circuit individuel gastronomique et vinicole qui vous emmènera voir et goûter le meilleur de la Provence. D’Avignon puis d’Aix-en-Provence, vous rayonnerez dans les villages dans le Luberon et au pied du Mont Ventoux, sur les marchés animés. Vous visiterez de prestigieux domaines viticoles de Châteauneuf-du-Pape, Tavel et les appellations Coteaux d'Aix.

Du côté du Sud : Un voyage gourmand de Lyon à la Côte d’Azur qui vous emmènera à la découverte de notre patrimoine gastronomique à travers une grande diversité de paysages et de vignobles avec des haltes dans ses bons restaurants, sur ses marchés, chez ses producteurs…



→ En savoir plus : Un voyage gourmand de Lyon à la Côte d’Azur qui vous emmènera à la découverte de notre patrimoine gastronomique à travers une grande diversité de paysages et de vignobles avec des haltes dans ses bons restaurants, sur ses marchés, chez ses producteurs…

Du côté de la Côte d’Azur : (re) découvrez la gastronomie et à la culture des plus célèbres villes de la Côte d’Azur : Cannes, Saint-Tropez, Nice et Monaco. Suivez les traces des grands Américains F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway qui ont croisé dans ce lieu spécial les chemins de Pablo Picasso, Henri Matisse et Charlie Chaplin.



→ En savoir plus : (re) découvrez la gastronomie et à la culture des plus célèbres villes de la Côte d’Azur : Cannes, Saint-Tropez, Nice et Monaco. Suivez les traces des grands Américains F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway qui ont croisé dans ce lieu spécial les chemins de Pablo Picasso, Henri Matisse et Charlie Chaplin.



Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Espagnol



Vos contacts :

Paul BONTE

Président

contact@frenchsidetravel.com

Tel : +33 (0)9 72 56 39 00



Mark BONTE

Directeur

contact@frenchsidetravel.com

Tel : +33 (0)9 72 56 39 00



Adresse postale : 4 allées des banquiers - Aix en Provence



Site web : www.frenchsidetravel.com Français - Anglais - Allemand - EspagnolPaul BONTEPrésidentTel : +33 (0)9 72 56 39 00Mark BONTEDirecteurTel : +33 (0)9 72 56 39 004 allées des banquiers - Aix en Provence

Lu 194 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Activ'séjours Active Road