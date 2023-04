Bien que très présents dans les cortèges contre la réforme des retraites, les jeunes Z sont surtout impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. En étant d’ores et déjà les victimes, ils grandiront en sachant ce que canicule, manque d’eau, inondations, perte de la biodiversité, pénurie de neige, tsunami et autres séismes… veulent dire.



Malgré une attitude encore paradoxale en matière de transports aériens, les incitant à chercher le meilleur prix pour se déplacer au lieu du « moins polluant », il est évident qu’ils se sentent très concernés par les problèmes environnementaux et n’hésitent pas à faire du vélo, du covoiturage, de l’autopartage, et à se montrer plus sobres dans leur consommation en général afin que le monde devienne plus vert…



Mais, ne se sentant pas écoutés par les partis politiques actuels qu’ils considèrent comme responsables des maux dont ils sont les victimes, ils s’impliquent différemment dans la vie locale et nationale non pas via le vote traditionnel mais en déménageant au vert, en signant des pétitions, utilisant les réseaux sociaux pour mener des campagnes militantes, participer à des grèves et autre activisme en faveur d’un monde meilleur…