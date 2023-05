Après le premier confinement, plusieurs études ont révélé qu’environ un tiers de la population déclarait avoir eu beaucoup de mal à renouer avec le monde extérieur.



Recensés surtout parmi les plus jeunes et les plus âgés - Génération Z et Boomers – et à l’abri dans leur cocon, ces « enfermés », se sentaient protégés du virus et se montraient sûrs d’avoir trouvé une échappatoire virtuelle via leurs écrans. Où en sont-ils aujourd’hui ?



Ils éprouvent certainement comme nous tous le besoin de partir en vacances pour se ressourcer, mais ils se tiennent la plupart du temps à l’écart, sont discrets et sollicitent peu les autres.



Bien qu’ayant besoin de se resocialiser, ils font moins d’efforts pour sortir de leur caverne et de leurs écrans. Malheureusement, on trouve beaucoup d’enfants et de jeunes dans cette catégorie qui a du mal à reprendre un cours de vie normal.