Gilbert Cisneros (Exotismes) : pouvoir partir dans les DOM-TOM, "est une vraie bonne nouvelle !"

TourMaG.com - Edouard Philippe a annoncé à l'issue du Comité interministériel du tourisme qui s'est tenu le 14 mai 2020 à Matignon que les Français pourront partir en vacances en juillet et en août en France mais aussi et surtout dans les DOM-TOM. Quelle a été votre réaction ?



Gilbert Cisneros : Suite au discours du Premier Ministre, j'ai appelé René-Marc Chikli (président du SETO ndlr) qui m'a assuré que les forfaits touristiques étaient bien concernés par cette annonce. Il ne s'agit pas uniquement du trafic affinitaire.



C'est la première fois depuis le début de cette crise, qu'une porte s'ouvre à nouveau dans notre métier. Cela nous donne une visibilité sur un redémarrage qui semble se dessiner.



Les destinations Antilles, Réunion et Tahiti représentent 60% de notre activité, c'est une vrai bonne nouvelle pour Exotismes. Toutefois nous restons prudents.



TourMaG.com - L'entreprise est-elle prête pour cette reprise ?



Gilbert Cisneros : Exotismes a 33 ans d’existence, notamment sur les DOM-TOM. Nous en avons traversé des crises et nos équipes sont aguerries. Celle-ci est bien sûr plus importante que les autres, mais nous l'avons géré avec sang-froid tout en préparant l'après-crise.



Nous sommes prêts en terme de stocks et de technologie, et nous avons la capacité à prendre les commandes.