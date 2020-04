Goéland Travel, Cruisair : Dimitri Cacathimis nous a quittés l'hommage de Michel-Yves Labbé

C'est avec une grande tristesse que Michel Yves Labbé, fondateur de Directeurs et de Départ Demain, vient de nous apprendre le décès de Dimitri Cacathimis dû au Covid-19.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 19 Avril 2020

Dimitri Cacathimis, bien connu des voyagistes français, a succombé ce vendredi 17 avril 2020 au Covid 19.



Il fut dans les années 80 l'homme de la compagnie Cruisair, alors leader incontesté en Grèce. L’homme était réservé, timide presque, mais grand travailleur, excellent organisateur et d'une probité sans faille.



Il était surtout un interlocuteur fiable et un ami fidèle, un grand Monsieur du tourisme d'alors.



Après la fin de Cruisair, Dimitri ouvrait son agence réceptive, Goéland Travel, rendant mille services à ses clients et amis francophones dont chacun savait pouvoir compter sur son dévouement. Il avait pris sa retraite il y a une dizaine d'années et se partageait paisiblement entre la France et Athènes, ses enfants et ses petits-enfants.

Il est parti en toute discrétion ce vendredi 17 Avril au soir à l'hôpital de Pontoise, le maudit virus l'a emporté.



Nos condoléances sincères vont à sa veuve et à sa famille. Faute de pouvoir assister à ses obsèques, ses nombreux amis le garderont jamais dans leur cœur.

