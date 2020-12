Grand Angle Spécialiste des voyages en randonnée à pied ou à vélo

Grand Angle est un tour opérateur/réceptif, basé en Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisé dans la randonnée à pied et à vélo, en région, en France et en Europe. Accompagné d’un guide ou en liberté avec cartes et topos, Grand Angle organise vos voyages depuis 1983 ; des voyages qui concilient activité physique et découverte du patrimoine, pour tout niveau.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 7 Décembre 2020

Dénomination :

Grand Angle



Date de création :

1983



Garantie :

Responsabilité Civile Professionnelle : ALLIANZ

Garantie Financière : Groupama



Immatriculation :

IM038110022





Grand Angle est une agence familiale à taille humaine, installée au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa philosophie est clairement basée sur des valeurs environnementales et humaines, une parfaite connaissance et la passion des territoires visités, et une relation-client privilégiée. En effet, Un expert unique et dédié vous écoute et vous accompagne dans votre projet de voyage, depuis votre demande jusqu’à votre retour.



Grand Angle commercialise ses voyages directement auprès des individuels et des groupes ; c’est aussi une agence réceptive reconnue, prestataire de nombreuses agences d’aventure françaises et étrangères.



Conception, flexibilité, réactivité :

Chez Grand Angle, le terrain, c’est notre affaire ! Une partie de l’équipe bureau possède une solide formation montagne et sportive. Alors, c’est normal, nous sommes très réactifs pour toute demande de voyages d’aventure sur-mesure, création ou adaptation.

✔ Ecoute et accompagnement de nos clients :

L’écoute, le conseil et le suivi individualisé, c’est primordial. Alors, chez Grand Angle, c’est un expert unique et dédié qui vous accompagne dans votre projet, depuis votre demande jusqu’à votre retour de voyage. En Région, en France ou en Europe, à pied ou à vélo, vous trouverez forcément un voyage qui vous correspond. Parce que votre satisfaction, c’est notre meilleure publicité.

✔ Des voyages responsables et durables

Respectueux du patrimoine naturel, culturel et humain, bien sûr, parce que l’un ne va pas sans l’autre. Grand Angle est membre labellisé de l’association Agir pour un Tourisme Responsable ; labellisé Europarc (charte européenne du tourisme durable), etc… C’est dans son fonctionnement quotidien et la conception de ses voyages que Grand Angle est le plus actif : la grande majorité de nos voyages sont accessibles par le train et se déroulent à vélo ou à pied, nous privilégions l’alimentation bio et locale, nous travaillons avec des partenaires locaux (soutien logistique, hébergement, etc.) depuis de nombreuses années et en qui nous avons toute confiance, qu’ils nous rendent bien !

Des voyages en « liberté », sans guide, avec cartes, topoguides, application de guidage, et transport des bagages pour les personnes qui souhaitent voyager en couple, entre amis ou en famille en randonnée itinérantes, à pied, à vélo ou en raquette/ski.

Des voyages « guidés », pour tous ceux qui souhaitent participer à une randonnée conviviale, en petits groupes d’en moyenne 10 à 12 personnes, avec votre guide de montagne pour une ou deux semaines.

Des voyages « à la carte », que vous soyez une famille, un groupe d’amis ou un club de rando, que vous souhaitiez partir en liberté ou avec un guide, vous cherchez un voyage individualisé, collant parfaitement à vos envies. Nous appelons ça un voyage sur mesure, et ça tombe bien, parce que c’est une spécialité Grand Angle. Quelle que soit la date de départ prévue, il n'est jamais trop tôt pour préparer son prochain voyage... Grand Angle est là pour vous concocter celui qui vous ressemble.

Horaires : 08h30 à 18h30

Jours d'ouverture : Du Lundi au Samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Finnois



Vos contacts :

info@grandangle.fr

Tel : +33 (0)4 76 95 23 00



Adresse postale : 52, Le Tortolon, 38112 MEAUDRE



Site web : www.grandangle.fr



