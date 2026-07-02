Grand Besançon : un nouvel Office de Tourisme tourné vers l'accueil humain

Installé au sein de l'Hôtel de Ville dans l'ancienne salle du Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), le nouvel espace s'étend sur 140 m², soit le double de la configuration précédente.



L’aménagement a été conçu pour fluidifier le parcours des visiteurs grâce à une isolation phonique renforcée par la pose de panneaux en claire-voie et le remplacement des menuiseries extérieures.



Pour répondre aux exigences d'inclusion, le site intègre plusieurs dispositifs.



L'accès à un troisième ascenseur situé dans la cour du Palais de Justice pour seconder les deux appareils existants. Des banques d'accueil adaptées aux personnes à mobility réduite (PMR) et équipées de boucles magnétiques sur chaque bureau.



Des présentoirs de documentation inclinés à une hauteur réglementaire comprise entre 0,90 et 1,30 mètre. Et la désignation d'une interlocutrice dédiée au sein de l'équipe, formée à l'accueil des personnes en situation de handicap.