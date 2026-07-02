Grand Besançon : un nouvel Office de Tourisme tourné vers l'accueil humain

Grand Besançon : l'Office de Tourisme inaugure son nouvel espace d'accueil, Depositphotos.com Photo by serrnovik
L'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon Métropole officialise l'inauguration de son nouvel espace d'accueil ce mercredi 24 juin 2026 à 19h.
Ce projet marque l'aboutissement de la transformation amorcée fin 2023 sous l'impulsion d'une nouvelle présidence et d'une nouvelle direction.
Déclinant le Schéma de Développement Touristique de l’agglomération, l’Office abandonne la simple transmission d'informations pour se positionner comme un lieu d'hospitalité privilégiant l’accompagnement humain face aux outils automatisés.
Ce réaménagement répond par ailleurs aux critères d’obtention du futur label « Destination d'Excellence », attendu d'ici la fin de l'année 2026.
Ce projet marque l'aboutissement de la transformation amorcée fin 2023 sous l'impulsion d'une nouvelle présidence et d'une nouvelle direction.
Déclinant le Schéma de Développement Touristique de l’agglomération, l’Office abandonne la simple transmission d'informations pour se positionner comme un lieu d'hospitalité privilégiant l’accompagnement humain face aux outils automatisés.
Ce réaménagement répond par ailleurs aux critères d’obtention du futur label « Destination d'Excellence », attendu d'ici la fin de l'année 2026.
Besançon : un aménagement doublé et pensé pour l'accessibilité universelle
Installé au sein de l'Hôtel de Ville dans l'ancienne salle du Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), le nouvel espace s'étend sur 140 m², soit le double de la configuration précédente.
L’aménagement a été conçu pour fluidifier le parcours des visiteurs grâce à une isolation phonique renforcée par la pose de panneaux en claire-voie et le remplacement des menuiseries extérieures.
Pour répondre aux exigences d'inclusion, le site intègre plusieurs dispositifs.
L'accès à un troisième ascenseur situé dans la cour du Palais de Justice pour seconder les deux appareils existants. Des banques d'accueil adaptées aux personnes à mobility réduite (PMR) et équipées de boucles magnétiques sur chaque bureau.
Des présentoirs de documentation inclinés à une hauteur réglementaire comprise entre 0,90 et 1,30 mètre. Et la désignation d'une interlocutrice dédiée au sein de l'équipe, formée à l'accueil des personnes en situation de handicap.
L’aménagement a été conçu pour fluidifier le parcours des visiteurs grâce à une isolation phonique renforcée par la pose de panneaux en claire-voie et le remplacement des menuiseries extérieures.
Pour répondre aux exigences d'inclusion, le site intègre plusieurs dispositifs.
L'accès à un troisième ascenseur situé dans la cour du Palais de Justice pour seconder les deux appareils existants. Des banques d'accueil adaptées aux personnes à mobility réduite (PMR) et équipées de boucles magnétiques sur chaque bureau.
Des présentoirs de documentation inclinés à une hauteur réglementaire comprise entre 0,90 et 1,30 mètre. Et la désignation d'une interlocutrice dédiée au sein de l'équipe, formée à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Une boutique repensée en vitrine des savoir-faire locaux
L'espace boutique s'affranchit des anciennes vitrines fermées pour proposer des présentoirs ouverts, favorisant le libre-toucher pour les clients. Les articles y sont mis en scène par collections thématiques mettant en avant les figures illustres du territoire (Victor Hugo, Colette) ou les activités de plein air.
La politique d'approvisionnement se soumet à un circuit court strict : priorité absolue aux productions de Besançon et du Grand Besançon, suivies des échelles régionale, nationale puis européenne. L'espace valorise les créations locales, notamment à travers des étiquettes co-signées et des portraits de créateurs régionaux tels que la Ciergerie bisontine, la Manufacture horlogère Utinam ou les montres LIP.
La politique d'approvisionnement se soumet à un circuit court strict : priorité absolue aux productions de Besançon et du Grand Besançon, suivies des échelles régionale, nationale puis européenne. L'espace valorise les créations locales, notamment à travers des étiquettes co-signées et des portraits de créateurs régionaux tels que la Ciergerie bisontine, la Manufacture horlogère Utinam ou les montres LIP.
Synergies publiques et budget de l'opération
La concrétisation de ce projet résulte d'une coopération initiée à l'automne 2024 entre l'Office de Tourisme, le service Tourisme mutualisé et la Direction Architecture et Bâtiments de la Ville de Besançon, cette dernière ayant assuré la maîtrise d'œuvre complète du chantier. Les travaux ont par ailleurs profité d'une synergie technique avec le programme municipal de réfection des fenêtres de l'Hôtel de Ville.
L'enveloppe financière globale s'organise autour d'investissements complémentaires :
Office de Tourisme et des Congrès : 84 000 € TTC alloués à l'aménagement, au mobilier sur mesure et à la menuiserie intérieure. Ville de Besançon : 150 000 € TTC pour la rénovation de l'espace d'accueil, complétés par 190 000 € TTC dédiés au remplacement des fenêtres du bâtiment de l'Hôtel de Ville.
L'enveloppe financière globale s'organise autour d'investissements complémentaires :
Office de Tourisme et des Congrès : 84 000 € TTC alloués à l'aménagement, au mobilier sur mesure et à la menuiserie intérieure. Ville de Besançon : 150 000 € TTC pour la rénovation de l'espace d'accueil, complétés par 190 000 € TTC dédiés au remplacement des fenêtres du bâtiment de l'Hôtel de Ville.