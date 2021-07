Graz : une ville méconnue à découvrir

Graz est également une destination gourmande aux nombreuses spécialités. Au sud-est s’étend le pays des volcans dont les sols fertiles permettent la culture de la vigne et des fruits. Le climat tempéré du sud et de l’ouest favorise également la production de bons vins et des fameuses courges de Styrie dont on extrait de l’huile.



Au nord de Graz, sont par ailleurs élevés les bœufs du label Styria Beef, l’une des meilleures viandes de bœuf de la région.

Graz propose aussi plusieurs spécialités très typiques : la célèbre huile de pépins de courge, le Verhackert (genre de rillettes locales), le Steirerkas (fromage au lait caillé), le Schilcher (rosé du cépage Blauer Wildbacher), le haricot écarlate du sud de la Styrie, le raifort styrien, le porc de Turopolje élevé à l’ouest de la Styrie et bien d’autres produits savoureux…