Groupama : « Plus Belle l'Europe a des perspectives de retournement »

On ne parle pas encore de sinistre, mais bien de redressement judiciaire

Le groupe connaît des difficultés d'ordre organisationnel ou financier, l'activité doit certainement être recadrée, réorganisée, mais la société poursuit son activité dans le cadre du plan de redressement.



Plus Belle l'Europe a des atouts, un savoir-faire et un positionnement spécifique et nous n'avons donc pas dénoncé la garantie financière, elle est toujours en vigueur.

Depuis le 11 février 2020, Plus Belle l'Europe poursuit ses activités dans le cadre d'un redressement judiciaire, prononcé par le tribunal de Nanterre.En état de cessation des paiements depuis le 31 janvier 2020, le voyagiste est désormais placé en période d'observation jusqu'au 11 août 2020.», tient à préciser Jean-Michel Pérès, directeur général de Groupama Assurance-crédit & Caution, l’organisme qui fait office de garant financier pour le voyagiste.Pour Groupama Assurance-crédit & Caution, si le dossier est délicat, il n'a pas fait l'objet de sollicitations de la part de clients qui voudraient être remboursés.De même,