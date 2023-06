Hausse des tarifs hôteliers : "Dès 300 nuitées, le client a un levier de négociation"

« Dans l’hôtellerie, 5 à 6 réservations sur 10 se font en dehors des canaux recommandés par l’entreprise »,

« Le paiement et le contenu sont des sujets. L’adoption des agrégateurs avec une partie paiement décolle assez rapidement,

« Avoir une pluralité aussi forte que dans le loisir. Le voyageur qui réserve son billet sur un OBT est le même que celui qui va réserver ses vacances sur un site grand public et qui a besoin d’avoir du choix et de comparer »

« Le marché de l’hôtellerie a toujours été très fragmenté. Chez CWT nous avons créé notre plateforme hôtelière en propre et nous sommes adossés à des tiers pour avoir une diversité et une exhaustivité de l’offre. Cela a réduit le leakage de 20%. C’est essentiellement dû à la personnalisation.



Un algorithme permet de trouver l’équilibre juste entre le cadre du client, sa politique voyages et les attentes du voyageur pour pousser directement l’hôtel qui correspond à ses attentes et non plus dérouler un nombre incalculable d’hôtels et qu’ils aillent voir à l’extérieur »

« faire remonter un maximum d’offres, pour qu’elle soit la plus proche possible de ce qu’on peut trouver sur le net.



Ensuite, le paiement centralisé. A partir du moment où le voyageur n’a plus à faire l’avance de frais, on peut penser qu’il sera tenté de passer par l’outil en ligne. Et enfin, rendre l’utilisation de l’OBT obligatoire pour l’hôtellerie comme sur d’autres segments »