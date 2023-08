Franchises Havas Voyages : "rénover, piloter... pas un coût mais un investissement"

Alors que côté tour-opérateurs les transactions patinent, dans la Distribution les acquisitions s'accélèrent pour les marques de Laurent Abitbol. Havas Voyages vient de finaliser l'acquisition de Duval Voyages qui possède 2 points de vente en région parisienne.Voyages d'exception vient d'annoncer son référencement par 3 nouveaux réseaux Havas Voyages, Tourcom et Verdié Voyages.L'agence Havas Voyages de Sanary-sur-Mer a déménagé il y a tout juste un an dans un nouveau local. Situé dans la rue commerçante de la ville, à 50 mètres à peine de l'ancienne adresse, le point de vente piloté par Christian Carniel a profité de ce changement pour remettre l'ambiance et la décoration au goût du jour. Après un an d'activité, le gérant ne regrette pas ce changement qui lui a notamment permis d'attirer une nouvelle clientèle.