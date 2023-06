Voyages d’exception référencé par Havas, Tourcom et Verdié

Ces accords ont été conclus depuis le mois d'avril, et déjà le directeur de Voyages d’exception sent une accélération des ventes : "Nous n'avions pas encore noué de partenariat avec des réseaux nationaux. Le partenariat avec Havas Voyages est une très bonne nouvelle. Nous travaillions déjà avec certains points de vente et le référencement facilite nos relations. Cela nous offre aussi davantage de visibilité. Nous avons déjà engrangé entre 100 000 et 150 000 € de vente avec Havas Voyages."



Le référencement chez Tourcom, présent sur l'ensemble du territoire, permet également au voyagiste de mettre un pied en Belgique : " C'est un marché qui nous intéresse et que nous allons aborder d'abord par les agences" explique Lionel Rabiet.



Enfin, Verdié Voyages complète son offre de croisières de thématiques, " des produits déjà présents dans l'offre du réseau et qui devraient correspondre à leur clientèle".