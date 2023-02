Voyages d'Exception veut "faire passer le BtoB de 11 à 30% d'ici 2025 !" 🔑

TourMaG - Vous compensez sans demander aux clients leurs souhaits ?



Lionel Rabiet : C'est du ressort des voyagistes de prendre ce type d’initiatives. Nous avons un rôle d'évangélisation auprès des clients.



Nous allons nous appuyer sur le fonds de dotation du SETO qui s’appuiera en 2023 sur celui de Voyageurs du Monde. Ce projet est un véritable investissement financier pour Voyages d'Exception. Le coût pour nous est loin d’anecdotique..



Après sur la généralisation de l'initiative du SETO à l'ensemble de la profession, je n'y crois pas, il faut que ce soit une démarche volontaire, puis tout le monde ne peut pas se le permettre.



Il faut néanmoins reconnaitre que c’est plus facile pour un opérateur BtoC avec un panier moyen élevé de s’engager dans l’absorption que pour un voyagiste BtoB soumis à une très forte concurrence sur les prix.



TourMaG - Quelles sont vos pistes de développement dans les années à venir, alors que vous avez ouvert votre premier point de vente physique ?



Lionel Rabiet : L'une de nos grandes priorités de l'année, c'est notre développement en BtoB.



En 2022, ce canal de distribution représentait 11% de nos ventes, alors qu'en 2020 et 2021 ce n'était que 5%. Notre objectif étant qu'en 2025 cela représente 30% de nos ventes. Nous négocions actuellement deux très beaux référencements dans des réseaux prestigieux.



Nous allons également développer notre équipe commerciale. Nous recherchons actuellement des commerciaux multicartes sur des régions où nous sommes peu présents comme le Sud-Ouest de la France, l’Est et la Belgique.



Je suis convaincu que nos séjours sont faits pour la vente dans les agences de voyages. C'est un produit complexe avec un beau panier moyen. L'agent de voyages a une grande valeur ajoutée sur ce genre de produits : pour faire connaitre notre offre, pour expliquer ses atouts et pour convaincre le client.



Notre clientèle est très tournée vers le digital, mais elle aime le contact humain, donc les agents de voyages sont importants pour nous développer.