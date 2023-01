Appli mobile TourMaG



Neogusto veut se développer sur le groupe Un circuit culinaire "sur les pas du Chef Eric Guérin"

Néogusto, la première agence de voyages culinaires à l'étranger, poursuit son développement. Ses deux créatrices, Iris Lucidarme et Anne Giffard étoffent leur production avec quatre nouvelles destinations : l’Italie, l’Espagne, la Thaïlande et le Viêt-Nam. Elles souhaitent également se développer sur le segment du groupe en se rapprochant de tour-opérateurs.

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 30 Janvier 2023

TourMaG.com – Quel est le concept de Neogusto ?



Iris Lucidarme : Neogusto est une agence de voyages spécialisée dans les voyages culinaires. Nous proposons des voyages sur-mesure et des séjours en petits groupes.



L’idée est de découvrir une destination à travers sa cuisine, ses saveurs, ses produits locaux.



Au Mexique par exemple, nous proposons des cours de cuisine, mais aussi de pêcher avec un habitant et de cuisiner avec lui sur la plage. Un street food tour permet de goûter les tacos locaux. Nous pouvons organiser un diner dans un cénote, une dégustation de mescal ou partir à la découverte des secrets de fabrication de la Tequila.



Même si on ne parle pas la même langue, découvrir un pays à travers sa cuisine permet d’en apprendre beaucoup sur une culture et d’échanger par le goût, les saveurs, les traditions.



TourMaG.com - Quelle est votre cible ?



Iris Lucidarme : Notre marché est francophone. Nous nous adressons à des épicuriens, des personnes qui ont une expérience du voyage.



TourMaG.com - Quel est le panier moyen ?



Iris Lucidarme : Pour un séjour de 10 à 12 jours dans le désert tunisien, il faut compter 1 200€. Le panier moyen pour la Tanzanie est de 8 000€. Sur le sur-mesure, on sera aux alentours de 3000 euros par personne pour un séjour de 10 à 12 jours.



Neogusto : "Se spécialiser à 100% sur la gastronomie " TourMaG.com - Quelle est votre production ?



Iris Lucidarme : Nous avons débuté en 2021 avec des destinations que l’on connaissait pour y avoir vécu ou déjà travaillé : le Mexique, le Pérou, l’Argentine, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et plus récemment



A La Réunion, nous avons monté un autotour de 13 jours avec nuits en maison d’hôte.



Au Pérou, il s’agit d’un itinéraire accompagné par un guide de 14 jours avec la visite du Machu Picchu, la découverte de produits locaux, de la pachamanca mode de cuisson ancestral, ou encore immersion dans une famille Quechua, visite avec un agronome de la culture de la pomme de terre, du maïs et du quinoa…



TourMaG.com – Vous étoffez votre production ?



Iris Lucidarme : En 2023, nous lançons l’Italie, l’Espagne, la Thaïlande et le Viêt-Nam. En Italie, nous proposerons un séjour, dans les Pouilles, d’une semaine, axé yoga, mais accessible à tous. Au programme : dégustation et street food tour.



Pour le reste, nous avons noué des partenariats avec des réceptifs, mais la production n’est pas finalisée.



A terme, l’idée n’est pas de développer plus de destinations, mais de renforcer celles que l’on propose déjà avec de nouveaux itinéraires dans d’autres régions.



Notre souhait est de se spécialiser à 100% sur la gastronomie et d’intéresser des personnes passionnées ou qui travaillent dans le monde de la gastronomie.



A ce titre, nous avons créé un partenariat avec le chef Éric Guérin, passionné par le Mexique.



Voyages d'Exception distribuera un séjour au Pérou

Iris Lucidarme : 2022 a été notre première année de production et de vente, avec la création de 15 circuits culinaires. 45 voyageurs et 18 partenaires nous ont fait confiance. Pour une année post covid, c’est gratifiant !



Notre concept plait, les retours sont positifs.



TourMa.com - Comment se profile 2023 ?



Iris Lucidarme : Nous sommes hyper confiantes ! Pas mal de réservations sont enregistrées notamment sur le désert.



Nous souhaitons renforcer l’équipe avec un(e) alternant(e).



Cette année, l’ambition est de se développer sur le segment du groupe. Nous nous rapprochons de tour-opérateurs. Pour Voyages d’Exception, nous avons construit et sommes en train de commercialiser un séjour au Pérou.



Des discussions sont en cours avec des CE.



Notre chiffre d’affaires en 2022 était de 100 000€, nous voulons le tripler en 2023.

