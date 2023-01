Asia : "Il y a un phénomène revenge travel chez les seniors !", selon Guillaume Linton 🔑

Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons enfin émerger l'Inde qui était encore à la traine jusqu'en début d'année 2023. Nous parlons là, d'une très grosse destination circuit. Auparavant, en hiver, elle était dans notre Top 3.



L'ouverture de la Chine est plutôt un point de vigilance sur les stocks, mais elle ne va pas déclencher d'attractivité de la part des voyageurs français. Je ne m'attends pas à ce que la Chine redevienne une destination phare en 2023.



Exactement, même les destinations traditionnellement programmées en combiné, comme par exemple le Laos ou le Cambodge (proposés généralement en extension d’un voyage au Vietnam ou en Thaïlande), émergent comme des destinations à part entière.



Il y a une certaine envie de découverte insolite et une plus grande recherche d’authenticité, notamment au travers de voyages plus longs et plus immersifs.



A la sortie de crise au printemps et à l’été 2022, les agences de voyages généralistes étaient un peu en retrait sur la relance de l’Asie, maintenant l'Asie et le Pacifique retrouvent des couleurs dans le BtoB, avec le GIR notamment.



Cela signifie un retour de la clientèle senior, que nous sentions plus craintive à l'idée de voyager. Avec un climat moins anxiogène, des groupes intimistes de plus petite taille, cette clientèle retrouve le chemin des long-courriers.