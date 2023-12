Hôtellerie française : un mois d'octobre dans la lignée de 2022

C’est aussi un bon mois d’octobre pour les régions. L’hôtellerie a été rythmée par la poursuite de La Coupe de Rugby présente dans plusieurs métropoles françaises et par d’autres événements telle que la tenue de la Transat Jacques Vabre au Havre.



Le taux d’occupation en Régions a été stable par rapport à octobre 2022, en moyenne 63% vs 62% en 2022. Le prix moyen par chambre louée a quant à lui fortement augmenté entre 5 et 10% en fonction des gammes d’établissements.



En cumul sur le début d’année, l’hôtellerie de province a enregistré une croissance conjointe du taux d’occupation et du prix moyen, affichant ainsi un chiffre d’affaires hébergement de 60 € HT par chambre disponible, en augmentation de 8% par rapport à 2022.