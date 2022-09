IFTM Top Resa 2022 : un nouvel espace dédié au tourisme durable

Pendant les trois jours du salon, l’ATD et les EDV proposeront des conférences et ateliers sur l’espace tourisme durable :



● Mardi 20 septembre :



• 10h15-11h15 : Tourisme inclusif : comment créer une expérience touristique pour tous ? (ATD)

Cet atelier s’intéressera au pilier social du tourisme durable, et aux leviers qui existent pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux vacances et aux loisirs.



• 11h30-12h30 : Faire du tourisme un outil de conservation de la biodiversité (ATD)

Cette conférence donnera des clés pour concilier tourisme et protection de la biodiversité, et pour mettre en valeur ses engagements.



• 14h30-15h30 : thème à venir (EDV)



• 15h45-16h45 : “Comment décarboner les déplacements des voyageurs ?” (ATD)

Cet atelier donnera des pistes d’actions pour démocratiser les voyages bas-carbone et limiter les émissions de CO2 liées aux voyages longue-distance.



● Mercredi 21 septembre :



• 10h15 – 11h15 : La gestion des déchets dans le voyage (ATD)

Cette conférence mettra en évidence les bonnes pratiques à mettre en place en tant que professionnel du voyage.



• 11h30 – 12h30 : « Croisière et Tourisme Responsable : comment agir face au Cruise Bashing ? » (EDV)



• 14h30 – 15h30 : Présentation du guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable (ATD)

Gages d’engagement, mais aussi outils de progression pour les professionnels, les labels et certifications de tourisme durable sont essentiels pour accompagner l’évolution du secteur. S’il est parfois difficile de s’y retrouver, cette conférence permettra d’éclaircir ces démarches de labellisation.



• 15h45 – 16h45 : Le tourisme équitable en France : un tourisme développé pour et par les habitants (ATD)

Le tourisme équitable et solidaire met au centre du voyage l’homme et la rencontre, impliquant une intégration forte des populations locales dans les différentes phases du projet touristique. En France, ces valeurs prennent une dimension supplémentaire car les notions d’accessibilité de l’offre touristique et de tourisme de proximité rentrent en ligne de compte. Deux régions, accompagnées par l’ATES, œuvrent particulièrement en ce sens depuis plusieurs années.



● Jeudi 22 septembre :



• 10h15 – 11h15 : « Agences de Voyages : quels sont les premiers pas à faire pour s'engager vers le tourisme responsable ? » (EDV)



• 11h30-12h30 : Jeu « Le défi du millénaire » (ATD)

TogeZer invite les visiteurs à découvrir à travers un jeu les valeurs de l’éco-entrepreneuriat ou comment entreprendre en tenant compte des limites planétaires. 1 salle, 1 heure, 4 équipes, 1 défi : A vous de jouer !



• 14h30-16h : Après-midi spéciale Pitch – « Lauréats Trophées Horizons 2022 » (ATD) :

les initiatives les plus inspirantes et remarquables en matière de tourisme durable.



Comment y assister ? Tous les détenteurs d'un badge salon ont accès gratuitement aux conférences et sessions de formation de l’Espace Tourisme Durable.