IFTM Top Resa : Le Village des Tour-Opérateurs au cœur du salon

Le Village des Tour-Opérateurs rassemblera la profession autour d’une place centrale avec un bar pour des échanges professionnels et conviviaux. Des cocktails et événements de networking y seront organisés par les exposants tout au long du salon pour accueillir les visiteurs et notamment les agences de voyages.



Seront présents de nombreux acteurs du secteur tels que Salaun Holidays, SETO, Resaneo, FTI, Parfums du Monde ainsi que des nouveaux exposants comme Climats du Monde, Quartier Libre et Speed Media.



Du côté animations, le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) organisera un cocktail sur le village le mardi 20 septembre au soir.

En parallèle, le Village des Tour-Opérateurs sponsorise les rendez-vous phares des agents de voyages : la finale de la Travel Agents Cup et la Soirée After TO by Maroc, Terre de Lumière qui auront lieu le jeudi 22 septembre 2022.