IFTM Top Resa : les Agents de Voyages à nouveau à l’honneur pour cette édition 2022 Après plus de deux années compliquées pour le secteur du voyage, IFTM Top Resa souhaite valoriser les agents de Voyages avec un accueil et des programmes spéciaux !

Ils sont nombreux à visiter le salon chaque année, pour se retrouver, rencontrer leurs partenaires, découvrir les nouveautés du marché : les agents de voyages, indispensables à notre belle industrie, seront mis à l’honneur pour cette 44e édition. Au programme : Travel Agents Cup, programmes acheteurs, et nouveau format de conférence fondé sur l’interactivité entre intervenants et visiteurs.

Rédigé par IFTM Top Resa le Mardi 19 Juillet 2022

La Travel Agents Cup, un grand moment de valorisation du métier d’agent de voyages Depuis son lancement en 2013, plus de 150 Agents de Voyages candidatent chaque année à la Travel Agents Cup du salon IFTM Top Resa. Une belle occasion de faire valoir leur professionnalisme lors de la grande finale animée par Sophie Jovillard, qui aura lieu cette année le jeudi 22 septembre en salle ARENA.



Après deux ans sans la demi-finale emblématique du concours, celle-ci s’est tenue le 30 mai dernier à Paris. Les professionnels ont pu défendre leur argumentaire devant le jury pour tenter d’accéder à la grande finale de la TAC.



A l’issue de la compétition, cinq prix seront décernés :

● Trois « Meilleur agent de voyages de France » par le jury

● Un « Coup de Cœur » par le public

● Un « Tirage au Sort » parmi tous les participants présents.



Des initiatives façonnées pour les Agents de Voyages Afin d’optimiser l’expérience vécue sur le salon, IFTM renouvelle plusieurs services à destination des Agents de Voyages.



L’ancien Village des Réseaux sera renommé Village des Agences et sera positionné au cœur du salon, en proximité directe avec le Village des Tour-Opérateurs et de la Croisière. Le CEDIV, le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CMDV), Carrefour



Voyages, Havas Voyages, Salaun Holidays et Sélectour ont déjà répondu présents pour cette édition 2022 !



Le Lounge AGV by MSC Croisières sera à nouveau présent sur le salon et proposera un espace de networking et de convivialité pour vous permettre aux agents de voyages de se retrouver, d’échanger ou de se reposer entre deux rendez-vous.



Et pour maximiser le temps passé sur le salon et sur les stands, les agents de voyages pourront à nouveau bénéficier d’une entrée-coupe file, le billet fast-track !



Les programmes acheteurs reconduits Les programmes acheteurs proposés par IFTM Top Resa prennent en charge la venue des Agents de Voyages de région, ainsi, sous réserve de disponibilité, le salon vous offre une nuitée en hôtel 3 étoiles (proche du salon ou accessible en navette) et le transport au départ de certaines villes comprenant le billet Air France A/R hors taxes d’aéroport et les transferts.



Le badge Agent de Voyages est toujours gratuit, pour faciliter l’accès à l’événement à tous !



Des nouveaux formats de conférence pour accroître l’interactivité L’IFTM Top Resa innove cette année avec un nouveau format de conférences qui diffère des traditionnelles présentations sur scène et tables rondes. En effet, ces conférences seront basées sur l’échange entre les intervenants et le public, qui construiront ensemble des solutions à des problématiques qui peuvent toucher toutes les branches du secteur, et notamment les agents de voyages. L’objectif premier est d’encourager les conversations entre professionnels du tourisme, pour générer des échanges constructifs.



L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 20 au 22 septembre 2022



www.iftm.fr



Vous souhaitez plus d'informations pour visiter le salon ou avez besoin d'aide pendant votre commande de badge ? Contactez notre équipe !

