IFTM : optimisme palpable mais mesuré au Club Affaires

Pourtant, les niveaux d’activité sont encore bien loin de ceux de 2019. En septembre, AmEx GBT annonce être revenu à 55% de son niveau de 2019 (contre 30% en mai), 50% pour Selectour affaires (contre 40% en juin).



L’objectif, commun à beaucoup d’agences spécialisées sur le secteur, de retrouver 50% d’activité sur l’ensemble de l’année 2021 ne sera pas atteint, à cause d'un un premier semestre 2021 très marqué par les confinements locaux et les restrictions sanitaires internationales.



« Les signaux sont certes encourageants mais la reprise n’est pas encore complète » , tempère Patricia Morosini. « Le début de l’année nous a fait prendre du retard. Mais nous pouvons être optimistes pour la suite, nous avons remis nos plateaux d’affaires en activité », ajoute-t-elle.



Surtout, les incertitudes quant à la réouverture de certains marchés long-courrier, Asie en tête, pèsent encore lourdement sur le secteur, essoufflé par de longs mois de panne quasi sèche.



« Lorsqu’une destination affiche des conditions d’entrées peu claires où compliquées, aucune entreprise ne s’y rend. Le manque de clarté et l’incertitude sont les ennemis du voyageur d’affaires » , analyse Yorick Charveriat.



La crainte de budgets voyages plus serrés à l’avenir hante aussi l’esprit des patrons de TMC. Bien souvent, les entreprises clientes invoquent officiellement les exigences RSE et l’environnement. Mais derrière, les économies budgétaires semblent se dessiner.



« Mais nous ne sommes pas si inquiets car nous n’oublions pas que le voyage est le carburant indispensable de l’économie mondiale. Les volumes baisseront peut-être oui, mais le coût unitaire du voyage augmentera » , prédit enfin Yorick Charveriat.