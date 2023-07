IMPACT : "La technologie ne saura pas remplacer un "bon" commercial terrain" L’association IMPACT fête ses 20 ans en 2023

Créée en 2003, l'IMPACT vient de fêter ses 20 ans à Toulouse. Depuis deux décennies, l’association des commerciaux en tourisme du sud-ouest se démène pour tisser des liens et partager les bonnes pratiques entre ses membres. Après la pandémie, qui est venue ébranler la profession, l’association a même mis en place un statut spécial pour les anciens commerciaux, qui ont dû quitter leur métier, mais qui souhaitaient garder le lien avec leurs amis du tourisme. TourMaG fait le point avec Alain Pétiard, le président de l’association IMPACT.



Rédigé par Anaïs BORIOS le Mercredi 5 Juillet 2023

TourMaG - L'IMPACT, l’association des commerciaux en tourisme du sud-ouest, a célébré le 27 juin dernier, son 20e anniversaire à Toulouse. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ses origines et ses missions ?







A l’origine, c’était une "amicale" d’un petit groupe de commerciaux, présidée par Brigitte Vanvincq et son nom revient à Christine Bianchi, à l’époque directrice régionale sud-ouest pour Marmara.



Ce soir-là de 2003, il a été décidé de



Mais aussi d'organiser des soirées entre professionnels, afin de partager nos informations de terrain sur les agences, les problématiques professionnelles, insérer les nouveaux commerciaux arrivant sur le sud-ouest (les sortir de leur isolement), organiser des workshops dans toutes les grandes villes de la région, négocier des partenariats avec les loueurs de voitures, les hôteliers, etc. Alain Pétiard : L'IMPACT s’est organisée en association lors d’une soirée des commerciaux au restaurant, à l’issue du salon du tourisme à Toulouse, en 2003.A l’origine, c’était une "amicale" d’un petit groupe de commerciaux, présidée par Brigitte Vanvincq et son nom revient à Christine Bianchi, à l’époque directrice régionale sud-ouest pour Marmara.Ce soir-là de 2003, il a été décidé de créer une association plus professionnelle, regroupant tous les métiers du tourisme, avec pour objectif de créer du lien en tout premier lieu.Mais aussi d'organiser des soirées entre professionnels, afin de partager nos informations de terrain sur les agences, les problématiques professionnelles, insérer les nouveaux commerciaux arrivant sur le sud-ouest (les sortir de leur isolement), organiser des workshops dans toutes les grandes villes de la région, négocier des partenariats avec les loueurs de voitures, les hôteliers, etc.

112 membres au sein de l'IMPACT TourMaG - Qui sont aujourd'hui les membres actifs de cette association que vous présidez ?



Alain Pétiard : Tous sont des commerciaux de terrain représentant tous les métiers du tourisme en général, et qui ont pour but de visiter les agences de voyages, les services groupes et les plateaux d'affaires.



Ils sont d’origines diverses : tour-opérateurs, compagnies aériennes, réceptifs, croisiéristes, hôteliers, assureurs, loueurs de voitures, secteur de l'évènementiel, des stations de ski, de la thalasso, fournisseurs de bagagerie, représentants "multicartes" pour des TO et des réceptifs, fournisseurs de logiciels comptabilité et métiers, etc.



A l'heure actuelle, l’association compte 112 membres : 94 "Gold", qui correspondent aux membres actifs et 18 "Silver", qui sont les membres ayant subi le Covid et les retraités.



TourMaG - Comment s’est déroulée cette soirée des 20 ans ?



Alain Pétiard : La soirée a réuni les anciens membres et les membres actifs de l'IMPACT, à l’hôtel "Zénitude Parc de l’Escale" à Toulouse, un établissement dirigé par Sanela Desic.



Ses équipes ont œuvré pour le succès de cette soirée, par leurs prestations culinaires et leur service. Sans oublier Emilie Savey, membre de l'IMPACT et co-organisatrice de l’évènement !



La manifestation a rassemblé en tout 74 personnes, dont 59 adhérents "Gold" et "Silver", ainsi que 15 anciens membres, venus spécialement pour cet anniversaire. Au total, 46 marques étaient représentées.



La soirée a été rythmée par plusieurs temps forts : accueil sur l’air de "Champs Elysées" avec un stand photo tenu par Carlos Lopez Rufian, à l’arrivée ; un verre d’accueil en musique avec un saxophoniste ; puis a suivi le discours du président, en duo avec un ancien membre, Christophe Lauga, à la façon d'un jeu de rôles.



Durant la soirée, nous avons proposé des animations avec le magicien et mentaliste Franck Laroza et un caricaturiste, Boris Lamy.



Et pour "mettre le feu" à cette soirée, étaient présents notre DJ Mika Music, avec une très belle interprétation chantée offerte par notre "diva", membre de l'association, Djara Dinkaa.



Sans oublier le gâteau des 20 ans aux couleurs de l'IMPACT !

"Le métier a besoin des commerciaux" TourMaG - En tant que président de l'IMPACT, comment voyez-vous évoluer la profession de commercial en tourisme ces dernières années ? La pandémie a-t-elle ébranlé le métier selon vous ?



Alain Pétiard : La pandémie a eu raison de certains commerciaux, malheureusement, qui ont dû se reconvertir.



C’est pourquoi le bureau de l'IMPACT a créé, à l’issue de la pandémie, une nouvelle offre de cotisation : l'une pour les actifs "Gold" et une autre "Silver" pour ceux qui ont dû quitter leur métier, mais qui souhaitaient garder le lien avec leurs amis du tourisme.



Le métier a besoin des commerciaux pour représenter leurs marques, véhiculer leur image.



Je dis toujours : " Loin des yeux, loin des ventes ! " Nos agences de voyages ont besoin de se sentir comprises, écoutées, valorisées... mais surtout informées, conseillées, suivies sur les dossiers etc. Nous sommes leur lien avec la marque que nous représentons.



TourMaG - Selon vous, comment le métier est-il amené à évoluer ?



Alain Pétiard : Je pense que malgré toute la nouvelle technologie - réseaux sociaux, visio, Internet, intelligence artificielle - rien ne saura remplacer un "bon" commercial terrain, qui crée du réseau et le fidélise.



Je crois que les marques le savent et c’est pour cela que l'on trouve de nouvelles offres. Mais il faudra se réinventer et s’unir encore plus, pour être davantage présent partout.



Les associations, dont l'IMPACT, œuvrent en ce sens : elles pensent, réfléchissent et travaillent pour une plus grande cohésion et un partage d’informations. Et pour une représentation au sein de la profession !



Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

Publié par Anaïs Borios

