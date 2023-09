Il tue sa femme pendant leurs vacances en Turquie et maquille le crime en noyade

C'est un drame qui est arrivé au cours des vacances d'un couple en Turquie, sous couvert d'arnaque à l'assurance.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 12 Septembre 2023

Un voyage d'un couple sans histoire Lors de leur séjour, un couple décide de partir en balade à bord d'un bateau qu'il ont loué pour la journée, à la mi journée le mari revient en disant que sa femme est passée par dessus bord et qu'il ne l'a pas revue...

Le loueur de bateau avertit aussitôt les gardes côtes qui sur les indications du conjoint se rendirent sur la zone où le drame était survenu.

Ils retrouvèrent le corps de la femme sans vie et ils conclurent à une mort par noyade suite à un accident regrettable, comme il en arrive souvent en période estivale.



L'assistance fut déclenchée par le mari pour le motif d'une mort par noyade. Le corps fut rapatrié après que les formalités de sortie du territoire Turque eurent été approuvées entre les deux pays. Les pompes funèbres, en accord avec l'assisteur, se chargeant de l'acheminement de la défunte jusqu'à son lieu d'inhumation. Bien sûr, l'ensemble des coûts furent pris en charge par l'assurance voyage qui avait été souscrite par le couple auprès de leur agence de voyages.



Le crime n'était pas parfait Dans la semaine qui suivit l'enterrement de cette pauvre femme, le mari se fit très insistant pour récupérer le capital décès de la garantie individuelle accident de l'assurance voyage qui était de 15 000 €.

Cette démarche aurait pu être sans histoire sauf que nous avions affaire à quelqu'un de complètement déshumanisé qui ne comprenait pas que nous lui réclamions le rapport de la police Turque, ce qui le mettait dans une colère noire.



Il nous signala que d'autres assureurs ne lui demandaient rien ce qui troubla notre Responsable de l'indemnisation et le poussa à demander, en accord avec la compagnie d'assurance, d'avertir la police pour faire un complément d'enquête. Ce que celle-ci accepta en nous faisant entièrement confiance.



Notre Responsable Sinistres a averti la police, en leur précisant qu'il y avait un problème sur ce dossier. Les enquêteurs découvrirent que le mari avait fait contracter par sa femme plusieurs assurances vie avec un gros capital dont il était le bénéficiaire unique en cas de décès à chaque fois.

Bien sûr les montants étaient très importants et dépassaient tous cumulés le million d'euro.



Les charges retenues furent :

Le suspect, s’il a alerté les secours, n’avait pas sauté à l’eau pour sauver son épouse. De plus, il y avait des contradictions dans son récit des faits. Ces éléments ont abouti à la mise en examen du mari pour « assassinat » et « abus de confiance ». A la vue des preuves accablantes, il a fini par avouer son crime et le procès qui s'en suivi confirma les chefs d'accusation et le condamna à la prison.



L'ironie de l'histoire fut que c'est l'appât du gain du plus petit capital sur une assurance voyage qui l'a trahi...

Lu 122 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Un jeune couple mangé par des crocodiles pendant leurs vacances L'assurance voyage selon CHATGPT 4