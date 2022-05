Indice Marco Polo : "Des progrès en demi-teinte pour les voyages d’affaires en avril"

Après une remontée spectaculaire de l’activité des voyages d’affaires depuis le mois de janvier (de 42 à 74 entre janvier et mars), on assiste à une progression sensiblement plus limitée (+2 points) sur le mois d’avril.La reprise semble donc s’installer et la faible dispersion des résultats entre les différents métiers du voyage d’affaires indique même une certaineChez les sociétés clientes, la reprise n’est plus seulement tirée par certains secteurs comme le luxe, mais elle est là aussi plus globale,