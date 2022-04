Appli mobile TourMaG



Les voyages d’affaires refont les trois quarts de leur retard en mars 2022 Index Mensuel Marco Polo

Selon l'indice mensuel d’activité Marco Polo, les voyages d'affaires connaissent depuis février une reprise très vigoureuse. En mars 2022, l'activité a récupéré les trois quarts de leur niveau de 2019.

Dimanche 24 Avril 2022

Les voyages d’affaires ont atteint en mars leur plus haut niveau d’activité depuis le début de la crise sanitaire »



C’est ce que démontre le think-tank Marco Polo au travers de son



« C'est très positif, nous avons récupéré les trois quarts de l'activité pré-covid. Nous pouvons raisonnablement espérer que sans mauvaise surprise, sanitaire ou autre, cette dynamique de croissance se poursuive sur les mois qui viennent. Et pourquoi pas une récupération totale de l’activité d’avant crise pour très bientôt ? » indique vice-président de Marco Polo.



Sur la courbe d’évolution de l’index Marco Polo depuis septembre 2020, on observe clairement les tendances et leur lien avec les situations sanitaires :



- Un violent creux de vague en novembre 2020, avec un taux d’activité de 13%, lié à l’instauration d’un nouveau confinement



- Après une stagnation des déplacements professionnels à un niveau très bas autour de 20% jusqu’en mai 2021, on a assisté à une belle phase ascendante jusqu’à 66% en novembre 2021, avec un virus qui semblait en phase de disparition, au moins en Europe.



- L’apparition du variant Omicron a fait chuter à nouveau violemment cette dynamique de reprise, mais seulement en décembre 2021 et janvier 2022 (42%), les conséquences de ce nouveau variant s’avérant finalement bien plus faibles que celles des précédents.



En mars 2022, l'écart type n'a jamais été aussi important L'index mensuel Marco Polo mesure également la dispersion des différentes données reçues en calculant l'écart type.



« En mars 2022, l'écart type n'a jamais été aussi important traduisant des vitesses de progression sensiblement différentes entre les acteurs et dû pour certains, à leur difficulté à faire face à l'accroissement de la demande.



Parfois les dispersions importantes ont annoncé des changements de cap, mais là il semblerait que ce soit plutôt une croissance qui n'est pas exactement la même entre les différents acteurs. » analyse Arnaud de Lamezan.



Si la liaison sur l'été semble bien se passer en matière d'activité, reste quelques interrogations pour septembre.



« Nous verrons à partir de septembre les conséquences de la crise Ukrainienne qui est loin d'avoir produit tous ses effets, bien au contraire. Avec l'inflation, les prévisions de hausse des taux directeurs par la FED, le ralentissement de l'économie américaine et de l'économie chinoise, la forte croissance des prix de l'énergie... tout ceci se combine. » ajoute le vice-président de Marco Polo.

Le point de vue de Fabien Soulet, CEO TGV Lyria "L'index Marco Polo nous montre une reprise extrêmement forte du voyage d'affaires en deux mois. Le secteur est remonté à un niveau très élevé. Alors qu'au sortir des précédentes vagues, le voyage d'affaires a mis 5 à 6 mois pour gagner 20 points de croissance comme par exemple entre juin 2021 et novembre 2021, la vague omicron a été absorbée extrêmement vite.



Cette vague n'a pas cassé la dynamique de fond, elle a juste suspendu de façon temporaire les voyages.



Cet index partagé au sein de Marco Polo permet à chaque acteur dévaluer le niveau de reprise du marché et de voir comment il se positionne.



Pour TGV Lyria nous constatons deux temps. Le premier temps, au plus fort des crises, nous étions plutôt à des niveaux inférieurs à l'indice. Cela s'explique par notre produit orienté sur le transport international alors qu'il y avait des restrictions aux frontières.



Comme toutes les lignes internationales, nous avons souffert plus fortement que le trafic affaires en France. Le deuxième temps concernent les temps de reprise. Et là ce qui est intéressant c'est que nous reprenons plus vite et plus haut que la moyenne marché.



En novembre 2021, TGV Lyria est remonté à plus de 80% de notre niveau de voyage d'affaires de 2019. En mars 2022, nous avons un niveau de reprise du voyage d'affaires qui est extrêmement fort et nous sommes au-delà de 90% de notre niveau de 2019.



La particularité des destinations desservies par TGV Lyria (Genève, Lausanne, Bâle et Zurich) c'est qu'elles sont en concurrence assez frontale avec l'aérien.



Nous avons un potentiel très fort de prise de parts de marché sur l'air car de plus en plus de voyageurs d'affaires privilégient le train. Cette tendance est à mettre en lien avec les préoccupations environnementales qui se traduisent par des politiques RSE dans les entreprises de façon de plus en plus marquées.



Avec le covid, il y a une sorte de reset au moment des phases de redémarrage. Nos équipes entreprises n'ont jamais autant travaillé avec les travel managers et directions achat des entreprises que durant cette crise.



Dès la sortie du premier confinement les entreprises se sont adressées à nous car elles souhaitaient recommander, favoriser voire imposer le train sur des trajets de 3h à 4h.



TGV Lyria est clairement optimiste pour la suite. L'usage de la visio-conférence peut avoir un effet résiduel négatif sur le voyage d'affaires à court terme. Mais nous pouvons le compenser grâce aux parts de marché supplémentaires que nous allons aller chercher.



Quant au conflit en Ukraine, nous n'avons pas d'effet direct sur notre activité. Après ce que l'on ne sait pas, c'est si cette guerre pourra avoir un impact macro-économique sur la croissance économique de la France ou de la Suisse et pourrait changer la donne. Mais pour l'heure nous ne le voyons pas.



Nous pensons que nous allons continuer notre montée en puissance dans les mois qui viennent et que nous allons rattraper et dépasser les niveaux de 2019 rapidement, en tout cas d'ici la fin de l'année."

A propos de Marco Polo Marco Polo est une association regroupant une centaine de décideurs du monde du tourisme et des voyages d’affaires et qui mène des réflexions sur les grands enjeux du secteur et ses perspectives. Elle suit notamment de près la reprise de cette industrie et pour ce faire a mis au point son propre indice mensuel d’activité, indice composite basé sur l’ensemble des métiers du secteur, tous représentés au sein de l’association.



Marco Polo a la volonté de partager aujourd’hui avec le marché cet outil d’analyse, en souhaitant qu’il soit utile aux travel managers, acheteurs de mobilité et aux différents acteurs des déplacements professionnels.

