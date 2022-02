Interhome confirme le boom des réservations en France pour 2022

Sans grande surprise, parmi les destinations françaises les plus réservées par les Français pour l’été 2022 arrivent en tête la Côte d’Azur (21%) ; le Languedoc-Roussillon (17%) et l’Aquitaine (17%), tandis que les stations les plus populaires sont Quiberon, Carnac et Saint-Cyr-sur-Mer.



Globalement la France a gagné des points par rapport à 2019 et représente 67% de l’ensemble des réservations effectuées par les Français (contre 55% en 2019), suivie de l’Espagne (20% en 2022, contre 25% en 2019), de l’Italie (7% en 2022, contre 10% en 2019).



Le Portugal arrive en 4e position, largement derrière.