Interhome Group : les clients peuvent compenser leur empreinte carbone

En outre, Interhome Group a décidé d’aller plus loin dans sa démarche de préservation de l’environnement en s’engageant financièrement dans un projet de protection des abeilles.



Dans ce cadre, l’entreprise suisse versera 1 euro à l’organisation Beesark lors de chaque nouvelle réservation à partir de février 2022.



« Nous sommes convaincus que la compensation des émissions de CO2 ainsi que le programme de protection des abeilles constituent une part importante de la lutte contre le changement climatique et nous espérons qu'un grand nombre de nos hôtes se joindront à nous pour protéger notre nature et l'avenir de nos enfants et petits-enfants », a déclaré Jörg Herrmann, CEO d’Interhome Group.