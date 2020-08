Isère : la fréquentation touristique estivale permet de sauver les meubles

En Isère, la saison touristique estivale pèse pour 42% de l'activité annuelle, soit presqu'autant que l'hiver.



Un enjeu de taille pour les professionnels du tourisme, en cette année marquée par la crise sanitaire.



A l'heure du bilan, ils peuvent afficher leur soulagement : " la fréquentation touristique a été très soutenue en juillet et août , annonce Isère Tourisme dans un communiqué. Cela ne rattrape pas le retard cumulé depuis le mois de mars, mais permet toutefois aux professionnels de reprendre espoir" .



Après un redémarrage très timide en mai et juin, la fréquentation s'est accélérée progressivement en juillet. Le week-end prolongé du 14 juillet a connu un pic de fréquentation. Celle-ci s'est ensuite maintenue à un niveau supérieur à 2019 durant tout le cœur de saison.



Sur la période de juillet à mi-août, 3 millions de nuitées touristiques françaises ont été enregistrées en hébergement marchand, chez famille, amis et dans les résidences secondaires, soit une hausse de +15% par rapport à 2019.



30% de ces clientèles viennent de la région Auvergne Rhône-Alpes (dont 14% du Rhône, 3% de la Drôme), mais aussi de plus loin : 5% des Bouches-du-Rhône, 5% de Paris, 3% des Hauts-de-Seine, 2% du Var, 2% de l'Hérault.