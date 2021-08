Italie : Aeroviaggi booste ses ventes directes avec une nouvelle stratégie

Offre premium, développement à l'international, nouveau site Internet

La nouvelle stratégie du groupe italien Aeroviaggi - montée en gamme, développement à l'international, numérisation des activités de vente et de communication - a porté ses fruits. Entre mai et juillet 2021, plus de 25 000 nuitées ont été générées par les canaux de distribution directs. Au total, le Groupe réalise une croissance record de +203% du revenu des chambres via les canaux de distribution directs par rapport à la période pré-Covid.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 31 Août 2021

