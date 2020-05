Italie, Grèce, Espagne... Libérées, les agences de voyages sont-elles pour autant délivrées ?

" C'est un protectionnisme et patriotisme un peu ridicule.



Privilégier la France se fera naturellement cette année, si c'est l'objet de cette déclaration, c'est maladroit, " appuie Jean-Pierre Mas.



Nous arriverions presque à croire que le gouvernement français freine des deux pieds au moment de mettre les clés dans les serrures des frontières, sous peine de voir les Français fuir notre beau pays.



" Le fait de déconseiller les déplacements à l'étranger, n'est pas gratuit. Il en va de la responsabilité du gouvernement.



Il me semble qu'Elisabeth Borne n'est ni ministre de la Santé, ni des Affaires étrangères et encore moins du Tourisme," recadre François Piot.



D'autant qu'avec la pression des différents Etats voisins, outsiders dans le titre de première destination touristique au monde, la France va devoir vite bouger.



" Elle est ministre d'une industrie qui vit des déplacements internationaux. En quelque sorte, elle tire des balles dans les pieds de son secteur.



Un tel discours de repli sur soi et de protectionnisme, ce n'est pas une bonne façon d'attirer les étrangers, " analyse le patron des EDV.



D'autant que si le gouvernement a promis un plan de relance de 18 milliards, plus vite l'activité repartira et moins le poids de l'industrie sur le budget du pays se fera ressentir.



Entre enthousiasme et énervement, les professionnels avancent à tâtons, mais qu'en est-il des voyageurs hexagonaux ?



" Il y a un frémissement, les clients n'attendent que de pouvoir partir.



La France n'aura pas d'autre choix que de s'aligner sur les décisions de l'Espagne et de l'Italie, car il n'y a plus d'argent dans les caisses," pour Richard Vainopoulos.