Italie : l'UE donne son feu vert à l'aide d'Etat de 625M€ pour les agences et TO

L'Italie va ainsi verser des subventions directes représentant un pourcentage (entre 5 % et 20 %) de la différence entre les montants du chiffre d'affaires et des coûts enregistrés du 23 février 2020 au 31 juillet 2020 et les montants du chiffre d'affaires et des coûts pour la période correspondante en 2019.L'objectif du régime est d'atténuer les effets de la pandémie de coronavirus pour les voyagistes et les agences de voyages dont les activités ont été limitées ou interdites en raison des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement italien pour limiter la propagation du coronavirus, indique la commission européenne.