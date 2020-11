Agences de voyages : l'Italie trouve la parade à la faillite systémique, quid de la France ?

Une victoire permettant de voir l'avenir avec sérénité dans une industrie que le gouvernement a totalement gelée et où les faillites sont plus que rares pour le moment.



" Cela permet de couvrir les frais engagés tout au long de l'année. Il n'y a pas que les frais fixes, car détruire tout le travail que nous avions fait, avec le traitement vouchers, coûte cher " explique Frédéric Naar.



De l'autre côté des Alpes, la situation est similaire, sans la subvention pour couvrir les fonds perdus. Les frais fixes s'accumulent, alors que les revenus sont neurasthéniques.



Les Entreprises du Voyage (EDV) travaillent actuellement sur une solution identique pour soutenir les acteurs en France. Le second confinement a poussé le syndicat à passer à l'action et solliciter l'aide de l'exécutif.



" Nous demandons effectivement une aide spécifique pour compenser les pertes, " nous confie Valérie Boned, la secrétaire générale des EDV.



Alors que novembre 2020 ressemble à hauteur de 10% à celui de l'année dernière, le syndicat souhaite qu'un fonds soit débloqué pour récupérer le manque à gagner.



" Mais aussi, car nous ne pourrons pas rembourser les billets que nous avons payés aux compagnies et qui volent. Toutefois, nous demandons au gouvernement et à la DGE d'offrir de la visibilité aux acteurs sur cette question de la perte de revenu."



Pour ce faire, un dossier a été constitué non seulement pour affronter ce confinement, mais aussi une reprise qui ne cesse de s'éloigner.



" Si les dispositifs répondent à certains objectifs, ce n'est pas suffisant.



Il faut une aide sur les six prochains mois avec un dispositif qui pourrait être plus ou moins similaire à ce qu'il se passe en Italie, notamment pour les entreprises ayant entre 50 et 300 salariés, " milite Valérie Boned.



Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir si le gouvernement entendra la demande du secteur. En Italie, les premiers versements sont attendus dans les prochains jours, la bataille aura duré plus de six mois.



Les agences de voyages françaises pourront-elles tenir autant de temps ? La balle est dans le camp de Jean-Baptiste Lemoyne.