JPS Hôtel Solutions vous accompagne JPS Hôtel Solutions est un cabinet de conseils et d’accompagnement des hôteliers, fondé par Julie Palisse en 2010. Composée d’une équipe 100% féminine, l’agence accompagne vers leur réussite les hôteliers à Paris et dans l’ensemble de la France.

Depuis sa création, JPS Hôtel Solutions a accompagné plus de 300 hôtels à travers la France et même à l’étranger !

Aujourd’hui, l’équipe de JPS Hôtel Solutions gère un portefeuille de 600 chambres sur l’ensemble du pays, de Paris, le Mans, Tours, Toulon et même la Corse !



Parmi les clients de JPS Hôtel Solutions, nous pouvons retrouver de charmants hôtels 3 étoiles, des boutiques hôtels 4 étoiles, mais également des hôtels de luxe 5 étoiles !

Les services que JPS Hôtel Solutions vous propose : JPS Hôtel Solutions a bien compris que le monde de l’hôtellerie est en perpétuel mouvement et des solutions souvent bien trop généralistes sont proposées aux hôteliers.



JPS Hôtel Solutions a bien identifié les enjeux des hôteliers d'aujourd'hui : se développer sans accroître ses coûts en commissions, augmenter l'attractivité de l’hôtel envers la clientèle corporate, ajuster ses prix en fonction du marché, s’adapter aux demandes des clients et aux tendances actuelles, et enfin assurer sa visibilité sur les réseaux sociaux. L’hôtelier est donc en perpétuelle évolution pour assurer la pérennité de son entreprise !



Les équipes de JPS Hôtel Solutions ont compris que chaque hôtel est unique et des services sur-mesure sont ainsi proposés. L’hôtelier peut s’appuyer sur la présence de l’équipe de JPS Hôtel Solutions qui s’assure d’un suivi et d’un accompagnement clé en main !



Les étapes de votre accompagnement personnalisé : Dans un premier temps, tout accompagnement débute par un audit : les équipes de JPS Hôtel Solutions vous rencontrent et échangent avec vous sur la vision de votre établissement, sa stratégie commerciale, sa visibilité digitale et enfin son e-réputation. L’accompagnement d’un hôtelier peut durer quelques mois jusqu’à un an ou plus, selon vos souhaits et vos besoins !



Suite au diagnostic de cet audit, JPS Hôtel Solutions décide avec vous des différents aspects à travailler à vos côtés. Les savoirs du métier sont transmis par les équipes expérimentées sous forme de formations proposées au personnel en réception ou dans les étages. Nous pouvons aussi travailler sur votre visibilité digitale et e-réputation, vitrine indispensable dans un monde hyper-connecté.



Le second aspect sur lequel JPS Hôtel Solutions vous accompagne est celui de la stratégie commerciale, telles des directrices commerciales externes, dans la réalisation d’un plan d’action commercial en adéquation avec votre hôtel et son marché.



Si vous avez pour projet d’ouvrir un hôtel, JPS Hôtel Solutions vous guide dans votre projet ! Les équipes de JPS Hôtel Solutions accompagnent les porteurs de projets jusqu’au Jour J (et même après) : accompagnement d’ouverture, de formation et de plan d’action commercial…



La mission de JPS Hôtel Solutions est aussi de vous faciliter les tâches lors de votre ouverture d’hôtel en vous aidant à sélectionner les prestataires tel que le site web, les distributeurs, le PMS, le channel manager etc, qui correspondront au mieux à vos attentes. Dans le but de vous fournir les outils les plus adaptés à votre projet, JPS Hôtel Solutions s’appuie au mieux sur l’expertise de nombreux spécialistes du secteur, le tout, en toute transparence et sans aucune contrepartie.



L'Équipe de JPS Hôtel Solutions JPS Hôtel Solutions est composé d’une équipe entièrement féminine de 7 consultantes, passionnées par l’hôtellerie. Spécialistes de domaines d’expertise différents, chacune apporte son savoir dans la mise en place de votre projet.



Julie Palisse



Après 3 années passées en tant que guide touristique, Julie Palisse s’est tournée vers l’hôtellerie en débutant comme réceptionniste dans différents hôtels en France et à l’international. C’est en 2004 que Julie pose ses valises à Paris : elle sera d’abord réceptionniste, puis chef de réception et enfin directrice commerciale pendant 5 ans à l’hôtel Duquesne Eiffel 3*.



Julie décide de créer JPS Hôtel Solutions en 2010 afin d’accompagner les hôteliers dans leur réussite.

Son dernier challenge en date au sein de JPS est l’ouverture d’un établissement 5* en Corse-du-Sud.



Léa Sabir-Dal Medico



Diplômé d’un Master Directeur hôtellerie internationale option Luxe à Vatel, Léa Sabir-Dal Medico a rejoint JPS Hôtel Solutions en 2016. Depuis, Léa a participé à l’ouverture de plusieurs hôtels 3* et 4* en France et au Maroc, accompagne de nombreux établissements dans la mise en place de leur stratégie commerciale et dirige également un hôtel 4* au cœur de Paris. Aujourd’hui, Léa prend la direction de JPS Hôtel Solutions aux côtés de Julie.





Nous contacter



Léa Sabir-Dal Medico:



Site web :





Julie Palisse : julie@jpshotelsolutions.com - 06 09 10 34 49Léa Sabir-Dal Medico: lea@jpshotelsolutions.fr - 07 86 41 26 33Site web : www.jpshotelsolutions.com

