Les établissements que JPS Hôtel Solutions accompagne JPS Hôtel Solutions est un cabinet de conseils qui a vocation à accompagner les hôteliers de la France entière sur de multiples projets, tels que l’ouverture d’établissement, la formation des équipes et l’accompagnement commercial.

Depuis sa création en 2010 par Julie Palisse, JPS Hôtel Solutions a travaillé avec plus de 300 hôtels à travers la France et même à l’étranger.

Aujourd’hui, 600 chambres, de Paris en passant par Le Mans, Tours, Toulon et même la Corse !



Parmi leurs clients, on découvre de charmants hôtels 3*, des boutiques hôtels 4* mais également des hôtels de luxe 5*, nous vous en présentons quelques-uns :

Paris L’hôtel Tourisme Avenue 4*, un très bel hôtel de 56 chambres et suites, situé dans le quartier dynamique de la Motte-Picquet Grenelle, à 10 minutes à pied de la Tour Eiffel ! Fraîchement rénové, il sera le pied à terre idéal pour vos escapades parisiennes.

www.hoteltourismeavenue.com

66 av La Motte Picquet, 75015 Paris

01 47 34 28 01



● L’hôtel Duquesne Eiffel 3* est un établissement de 40 chambres idéalement situé dans le quartier Ecole Militaire. Ce quartier chic est entouré de monuments historiques typiques tels que la Tour Eiffel et les Invalides. Certaines chambres ont même une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel !

www.hde.fr

23 av Duquesne, 75007 Paris

01 44 42 09 09



● L’hôtel Nude Paris 4*, est situé à quelques pas des Jardins du Luxembourg, entre le Quartier Latin et Montparnasse. Cet établissement offre 24 chambres fraîchement rénovées ainsi que sa superbe verrière dans laquelle on se sent comme à la maison !

www.hotelnudeparis.com

155 bd Montparnasse, 75006 Paris

01 40 47 05 11



● L’hôtel du Jeu de Paume 4*, niché dans un bâtiment historique exceptionnel , cet établissement de 30 chambres vous accueille en plein cœur de Paris, sur l'Île Saint Louis. Vous serez enchanté de découvrir l’atmosphère familiale de cet hôtel et serez accueilli par Lemon, la mascotte des lieux !

www.jeudepaumehotel.com

54 r St Louis en l'Ile, 75004 Paris

01 43 26 14 18



● Les Jardins de Saint-Cloud, situé à quelques minutes de Paris, cet appart’hôtel de 62 studios est l’endroit idéal pour séjourner loin du tumulte parisien, le plus, une piscine couverte chauffée à l’année ainsi qu’une salle de fitness ouverte 24h/24 !

www.lesjardinsdesaintcloud.fr

7 pl Pas de St Cloud, 92210 Saint Cloud

01 46 02 56 82



Seine-et-Marne Les Étangs de la Bassée dans le département de la Seine-et-Marne pour découvrir un magnifique domaine d'hébergements insolites en pleine nature, vous apprécierez le calme et les nombreuses activités à faire sur place ! En couple ou entre amis, pour un week-end ou pour un mariage, le domaine des Étangs de la Bassée est l’endroit parfait pour déconnecter.

etangsdelabassee.com

6 Le Chemin de la Tombe, 77118 Gravon

06 14 12 96 45

Indre-et-Loire Le Grand Hôtel de Tours 4*, est un établissement qui existe depuis les années 1930 !

Avec une localisation idéale en plein cœur de la ville de Tours, à deux pas de la gare et du Palais des Congrès, cet établissement vous accueille et vous fait replonger dans les années 30 grâce à une superbe décoration conservée de l’architecte d’intérieur Pierre Chareau.

www.legrandhoteltours.com

9 Pl. du Général Leclerc, 37000 Tours

02 47 05 35 31

Sarthe les hôtels Ashley. Le premier hôtel est un établissement 3* de 31 chambres qui bénéficie d’une localisation très agréable à deux pas de la gare et à quelques minutes du centre-ville historique du Mans.

Le deuxième établissement est un 2* de 48 chambres situé en périphérie Sud-Est du Mans, dans la ville de Ruaudin. Ces deux charmants hôtels sont parfaits pour un week-end de découverte dans la ville du Mans.



● Ashley hôtel Le Mans Centre Gare

www.contact-hotel.com/hotel-france

27 Bd Robert Jarry, 72000 Le Mans

02 43 24 90 45



● Ashley hôtel Le Mans Sud

www.contact-hotel.com

11 Pl. François Mitterand, 72230 Ruaudin

02 43 86 85 03

Dordogne Naad Hôtel

A Sarlat, la capitale du Périgord Noir, se trouve le Naad Hôtel, un hôtel familial de 30 chambres en plein cœur du centre-ville. Ce sublime hôtel est parfait pour des vacances en famille ou un week-end romantique à la découverte de cette belle région.

www.naad-hotel.com

48 Av. Gambetta, 24200 Sarlat-la-Canéda

05 53 59 40 00

Var Kyriad Toulon Ouest - La Seyne

Direction la côte Méditerranéenne à Toulon où se situe l’hôtel Kyriad Toulon Ouest - La Seyne. Cet hôtel de 70 chambres à quelques minutes de la mer a été récemment rénové avec goût et convient parfaitement pour des séjours professionnels ou loisirs avec ses chambres familiales.

direct-toulon-ouest.kyriad.com

285 Av. de Rome, 83500 La Seyne-sur-Mer

04 12 01 00 60

Corse du Sud U Paesolu

Direction l'Ile de Beauté, l’hôtel et résidence U Paesolu est un véritable havre de paix. L'établissement propose des chambres d’hôtel, suites et villas nichées dans un parc arboré de 13 hectares avec accès à la plage de Pinarello. Ce complexe hôtelier ouvert durant la saison estivale participe au bonheur de ses clients.

www.upaesolu.com

Ste-lucie-de-porto-vecchio, 20144

0495713000



● Les Regalia 5*

L’hôtel Les Regalia 5* ouvrira ses portes en juin 2023 : ce sublime hôtel & SPA de 24 chambres et suites se veut refléter l’environnement dans lequel il évolue, grâce aux choix des couleurs et des matériaux. L’hôtel et SPA Les Regalia deviendra sans aucun doute un symbole du luxe et du raffinement corse.

www.lesregalia.com

Ste-lucie-de-porto-vecchio, 20144

Nous contacter



Léa Sabir-Dal Medico:



Site web :





Julie Palisse : julie@jpshotelsolutions.com - 06 09 10 34 49
Léa Sabir-Dal Medico: lea@jpshotelsolutions.fr - 07 86 41 26 33
Site web : www.jpshotelsolutions.com

