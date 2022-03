Appli mobile TourMaG



JacTravel vous invite au salon Ditex 2022 Spécialiste du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’Europe

C’est notre expérience qui fait toute la différence.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 1 Mars 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En digital les 28 et 29 mars 2022



JacTravel



Réceptif pour les groupes et les individuels sur le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Europe.



Qui sommes-nous ? Force de plus de 45 ans d’expérience, Jactravel s’impose comme l’un des réceptif leader en voyages de groupes et individuels sur le Royaume Uni, l’Irlande et l’Europe. Créée en 1975, JacTravel offre une large gamme de prestations de services multi-langues avec un grand choix d’hébergements pour composer toutes vos envies de séjours : circuit, autotour, city break, évènements sportifs, séjour d’exception, etc. Nous disposons de nombreuses agences au Royaume-Uni, Europe, Asie, Moyen-Orient et Amérique du nord et d’une équipe de professionnels du tourisme pour servir plus de 20,000 clients dans le monde.

Que faisons-nous ? Notre équipe est passionnée par offrir la meilleure expérience à tous ses visiteurs au Royaume-Uni, Irlande et Europe continentale en organisant avec soin des itinéraires sur mesure qui répondent aux divers besoins de nos clients.



Au fil des ans, nous avons noué des relations mutuellement bénéfiques avec certains des hôteliers, restaurateurs, transporteurs, guides et prestataires d'activités les plus reconnus. Alors que les attentes du voyageur moderne deviennent de plus en plus exigeantes, notre équipe opérationnelle 24h/24 et 7j/7 est habituée à traiter avec une clientèle diversifiée qui nécessite les plus hauts standards de service.



C'est ce savoir-faire qui nous pousse à proposer à nos clients une gamme variée de produits de tourisme répondant à tous les budgets et à tous les goûts. Nos programmes peuvent accueillir des groupes de petite ou grande taille, des familles ou des voyageurs individuels à la recherche d’expériences uniques, mémorables et transformatrices. Nous travaillons également avec de nombreux fournisseurs pour proposer des tarifs compétitifs et une offre d’hébergement très varié.



L'équipe de JacTravel DMC est fiable, créative et expérimentée. Nous apprécions le défi de faire correspondre les programmes pour répondre même aux exigences les plus spécialisées.



Pourquoi nous participons au salon Ditex 2022 Le DITEX est pour JacTravel l’opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires et de faire connaitre notre savoir-faire en mettant en avant nos destinations phares pour 2022 et 2023 : Dublin avec la récente ouverture des Studios Game of Thrones, Londres avec les fameux Studios Harry Potter, Amsterdam avec son exposition écologique ou encore Paris avec ses joyaux intemporels.



Nous souhaitons aussi présenter le récent développement de notre gamme de séjours sur-mesure qui peut se décliner sous un grand notre de thématiques tels que le cinéma, la gastronomie, le sport et plein d’autres encore mais également nos nouveaux produits disponibles sur toute la France.



Emilie Privat

Sales manager France & Benelux

emilie.privat@jactravel.com

Ligne directe : +44 (0)20 7870 8412

Mobile : +44 (0)78 7977 4604



www.jactravel.com



