Jancarthier Business Travel met en place une cellule InfoCovid

Jancarthier Business Travel met à disposition de ses clients une cellule dédiée INFOCOVID.



« L’objectif de la cellule INFOCOVID est avant tout de rassurer nos clients et répondre à leurs interrogations concernant leurs déplacements professionnels (mesures sanitaires prises par nos partenaires de l’aérien, ferroviaires, hôtelleries/ hébergements, et locations de voiture) via une cellule d’agents experts du business travel et formés sur les nouvelles directives sanitaires de nos différents fournisseurs ferroviaires, aériens, locations de voiture et d’hébergements. » explique un communiqué de presse.



A long terme et cela, le réseau souhaite pour dès l’ouverture des déplacements européens et internationaux, apporter en plus des mesures prises par les fournisseurs, "des réponses rapides auprès des voyageurs sur les différents états sanitaires des pays à visiter."