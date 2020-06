Japan Airlines relance ses vols entre Tokyo et Paris à compter du 1er juillet 2020

Japan Airlines (JAL) annonce la réouverture de sa ligne directe entre Tokyo et Paris à compter du 1er juillet 2020 à raison de 2 vols par semaine.



Le vol JL046 décollera de Paris les mercredi et dimanche. Le vol JL045 depuis Tokyo opérera les mardi et samedi.



Même si des restrictions quant à l’ouverture des frontières perdurent dans divers pays, la compagnie a décidé d’opérer "des vols réguliers vers certaines destinations aux États-Unis, en Europe et en Asie afin d’apporter son soutien aux passagers qui souhaitent se rendre au Japon que ce soit pour affaires ou pour des raisons personnelles" indique un communiqué de presse.