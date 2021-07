Jean-Baptiste Djebbari : Train, avion, autocar... quelles règles pour le pass sanitaire ?

"Parmi les choses qui ne vont pas changer nous allons maintenir le nombre d'avions et de trains pour que les Français puissent se déplacer. Pas de changement non plus sur les modalités d'achat ou de modification des billets,"

Ce qui va changer à partir de début août, pour se déplacer sur les longues distances, en autocar, en train ou en avion, il faudra présenter un

(schéma vaccinal complet ou test négatif)"

"Cela va concerner 500 000 personnes par jour. Le pass sanitaire va aussi s'appliquer à ceux qui sont en contact avec les transports longues distances : autocar, train et avion,

"Les modalités sont en cours de discussion. Par exemple les contrôleurs SNCF devront être vaccinés."

a précisé le Ministre des Transports sur LCI.Sur BFMTV il a également précisé pour le train que cela concernera les TGV et les Intercités. Pour les cars, ce sont les trajets inter-régionaux qui seront ciblés, et pour les avions les trajets domestiques.Les TER ne seront pas concernés, ainsi que les métros et Transilien.ajoute le Ministre, en évoquant les salariés de ces entreprises.