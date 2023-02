Jean Matthieu Biseau président du Syndicat National des Sociétés d’Assistance

Jean Matthieu Biseau succède à Serge Morelli à la présidence du SNSA et du GIE SNSA.



Cette nomination a eu lieu dans le cadre de l'Assemblée Générale qui s’est tenue le 8 février 2023. Le président est élu pour 2 ans et son mandat n’est pas renouvelable.



Jean Matthieu Biseau est Président Directeur Général de la société d’assistance Lyonnaise Opteven depuis 2001.



Il a été également Président du comité stratégique du SNSA depuis 6 ans.



Nicolas Sinz, Président Directeur Général d’Europ Assistance France, prend quant à lui la présidence du comité stratégique, et est appelé à prendre la présidence du SNSA et du GIE SNSA dans 2 ans. La direction générale reste assurée par Saïd Fard qui occupe ce poste depuis 2021.