Jean-Pierre Farandou souhaite doubler la part du rail

Les infrastructures - Le développement



Il s’agit pour les voyageurs de construction de lignes pour décongestionner les centres régionaux et de déployer de trains légers pour la desserte fine du territoire. Il faut par ailleurs améliorer l’adaptation capacitaire du fret, contourner les noeuds ferroviaires et développer l’accès au réseau. La modernisation Il paraît nécessaire d’investir dans la modernisation et la digitalisation du réseau pour augmenter les volumes en généralisant les commandes centralisées du réseau et en équipant les lignes ERTMS.



Les services



Pour inciter à prendre le train, il faut agir sur les prix et l’amélioration du service client, relancer le fret multimodal et wagon isolé, encourager le changement de comportements des ménages, faciliter les transports intermodaux des voyageurs.



L’invention d’une nouvelle gouvernance



Ce programme doit s’appuyer sur l’agence de financement des infrastructures de transport de France, à défaut d’une nouvelle agence, et associer les collectivités territoriales.