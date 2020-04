Julie Laronde, nommée directrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS) Elle succède à Jean-Marc Mocellin

À compter du 1er avril 2020, Julie Laronde prend la direction de Nouvelle-Calédonie TourismePoint Sud (NCTPS) locale et internationale du tourisme en Nouvelle- Calédonie. Sa première mission est de préparer la relance de la destination à la sortie de crise covid-19. Son objectif : agir ensemble et efficacement pour la Nouvelle-Calédonie.

Avec 10 années d’expérience et d’implication auprès de NCTPS, c’est tout naturellement que Julie Laronde est apparue comme le parfait successeur de Jean-Marc Mocellin à la tête de l’organisation.



Sa connaissance du secteur et des marchés émetteurs internationaux lui permet d’assurer une position forte et des objectifs ambitieux pour Nouvelle-Calédonie Tourisme.



Pour Julie Laronde, l’enjeu est de mobiliser toutes les énergies pour agir au plus vite :i[ « J’ai à cœur de continuer à construire des stratégies marketing locales et internationales, ambitieuses et concertées avec les acteurs du tourisme, afin de faire rayonner la Nouvelle-Calédonie et la province Sud, encore plus loin.

Le premier challenge à relever sera, en cette période de crise et d’incertitude, d’élaborer et de mener à bien des plans de relance d’envergure, pour assurer une reprise de notre tourisme.



Pour cela, il est essentiel de travailler de concert avec toute l’industrie touristique. »



Les enjeux sont importants pour Nouvelle-Calédonie Tourisme puisque la destination connait un fort dynamisme touristique sur le marché français.



En 2019, l’archipel a dépassé la barre symbolique des 40 500 arrivées touristiques françaises, soit un bond de 8,5 % par rapport à l’année précédente.



La croissance touristique sans précédent est le résultat d’efforts acharnés des équipes de NCTPS, menées par Julie Laronde.



Sa nomination au poste de Directrice Générale lui permettra de poursuivre la redynamisation du groupement, déjà engagée depuis plusieurs années, d’asseoir l’image de marque de la destination et d’accroître encore son rayonnement à l’international.

