KONECT’Agency lance les Dîners du Tourisme

En plus de l'évènement national Connect dont la 13ème édition se déroulera du 10 au 16 novembre 2021 à l'Ile Maurice, KONECT’Agency lance pour cette rentrée 2021 un nouveau format : les Dîners du Tourisme.



Ces rendez-vous sont destinés à mettre en avant tous les secteurs de l'industrie du tourisme : destinations, régions françaises , compagnies aériennes, croisiéristes, assureurs...



Pour cette 1ère saison, les destinations seront à l’honneur une fois par mois réunissant à Paris 25 invités triés sur le volet comme des agents de voyages, influenceurs, spécialistes du sur-mesure ou thématiques, groupistes mais aussi des producteurs et des journalistes.



"L’objectif premier de ce nouvel évènement est de créer un rendez-vous mensuel sur Paris pour fédérer notre communauté et mettre en relation d’une façon organisée et conviviale chaque corps de métier tout en gardant l’esprit Fun & Business !" explique Stéphane Michaut en charge de la commercialisation.