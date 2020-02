L'AFST vise les 1000 adhérents en 2020

Pus de 120 Membres étaient présents aux "4èmes Rencontres AFST" organisées à l’hôtel Es Saadi à Marrakech du 20 au 24 Janvier 2020. Le choix de l’hôtel et du lieu n’était pas le fruit du hasard, puisqu’ils symbolisent pour les séniors les "belles années du tourisme", indique un communiqué de presse.



Ces quatre jours ont aussi permis de faire le point sur l’Association qui, si le rythme de 100 nouveaux membres annuels se maintient, devrait atteindre en 2020 les 1 000 Adhérents.



A propos de cette croissance et comme a tenu à le rappeler Michel Messager, le Président de l’Association : « il est important pour la pérennité et le développement de notre Association, que de nouveaux et récents Adhérents s’impliquent dans sa marche et son développement. On dit souvent qu’une "profession existe et montre sa vitalité en s’ouvrant aux nouveaux et jeunes entrepreneurs", je pense qu’il en va de même pour notre association ».