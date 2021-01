L'APST va demander un acompte sur la cotisation 2021

Autre mesure : " l’APST a choisi de solliciter le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) pour l’accompagner dans la conduite de la procédure amiable , poursuit la présidente de l'APST.



" La procédure amiable est un cadre de discussion très souple qui permet de trouver des solutions avec les différentes parties prenantes, sous l’égide du CIRI, qui garantit la neutralité des discussions.



Le CIRI permet d’aider à bâtir un consensus autour d’une trajectoire financière crédible et de négocier les moyens de sécuriser le modèle financier de la structure concernée. C’est un tiers indépendant et neutre qui joue un rôle de médiation entre tous les acteurs concernés ", ajoute-t-elle.



Alix Philipon confirme également que ces engagements, ainsi que la mise en place de mesures de sortie de crise, demandées par les Ministres dans leur courrier, sont " des préalables à l’examen d’une possible aide financière que l’État apporterait à l’APST ".



Elle rappelle ainsi les mesures de sortie de crise :



- La suspension de l’admission de nouveaux adhérents



- L’absence de renouvellement automatique des adhésions, notamment celles avec un profil dégradé



- La mise en œuvre de contre garanties protectrices permettant à l’APST d’assurer le remboursement effectif des consommateurs en cas de sinistre



- La refonte de la tarification, notamment pour les grands comptes, à discuter avec la Direction Générale des Entreprises (DGE) et la Direction Générale du trésor (DGT), et tenant compte de la nature des risques tout en procédant à une tarification la plus juste possible



- La formalisation du fonctionnement du comité des risques, afin de réduire son exposition aux conflits d’intérêts



- La préparation de modifications statutaires améliorant la gouvernance de l’APST.