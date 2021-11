L'Aéroport de Dubaï revoit à la hausse ses prévisions de trafic

" Le redressement de DXB a été constant et, bien que nous soyons encore loin des niveaux de trafic pré-pandémiques, nous sommes encouragés par cette augmentation significative du taux de croissance du nombre de passagers qui continue de confirmer notre position de plus grand aéroport international du monde, " a expliqué Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports.



" La reprise des vols vers plusieurs destinations importantes en Australasie et l'assouplissement des restrictions pour les voyages entre l'Inde et les États-Unis, ont contribué à une révision à la hausse de nos prévisions pour l'année de 2 millions de passagers supplémentaires, à 28,7 millions " a poursuivi Paul Griffiths.



En 2019, l'infrastructure a accueilli 86 millions de passagers.



Au troisième trimestre, le nombre de passagers de DXB a atteint 6,7 millions. DXB dessert actuellement 83% des destinations dans 99% des pays sur 108% des compagnies aériennes par rapport à avant la pandémie de COVID-19.