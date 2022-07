Appli mobile TourMaG



L’Afrique de l’ouest avec Corsair

Envoyer à un ami Partager cet article

Cet été 2022 Corsair reliera la France depuis Paris Orly Abidjan en Côte d’Ivoire et Bamako au Mali deux grandes capitales de l’Afrique de l’Ouest. Abidjan connait une perpétuelle croissance et un développement qui se confond avec l’expansion du pays tout entier. Sa position stratégique et son dynamisme ont un vrai pouvoir d’attraction sur les entreprises désireuses de développer leurs activités en Afrique de l’Ouest. Bamako qui détient le rythme de croissance le plus élevé d’Afrique de l’Ouest est une ville que connaît bien Corsair pour l’avoir desservie du 30 janvier 2018 au 15 septembre 2019. En cette saison estivale, qu’il s’agisse de motifs familiaux, personnels ou professionnels, la demande devient extrêmement forte sur cette ville devenue l’un des carrefours importants du continent africain.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 4 Juillet 2022

Abidjan, une capitale effervescente en toutes saisons

Corsair opère un vol quotidien au départ de Paris-Orly



La ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone surprend par son effervescence, sa capacité à s’amuser et travailler. Ses hôtels de classe internationale, ses équipements mis à disposition des organisateurs de conférences, congrès ou séminaires, ses transports et voies de communications ainsi que sa taille, en font une ville idéale pour le tourisme d’affaires.



Les premières plages de sable fin bordées de cocotiers ne sont jamais loin du centre-ville et le soir les lieux de détente où prendre un verre et dîner sont légion.



Les amateurs d’art et de culture auront l’embarras du choix entre le Centre Culturel Français, le Palais de la Culture, le Centre artisanal de la ville d'Abidjan aux allées ombragées, le musée d'art contemporain… Et, incontournables, les collections du Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire qui constituent un précieux témoignage du patrimoine matériel et immatériel du pays, véritable mémoire vivante de la culture et de l'histoire ivoirienne et ouest-africaine.



Etonnant, en plein cœur d'Abidjan, le parc national du Banco d’une superficie de 3 474 hectares abrite une forêt primaire de 600 hectares plantée d’essences rares. On y trouve de nombreux oiseaux. Une colonie de chimpanzés y vivrait encore. Cette forêt est le poumon vert et le réservoir hydraulique de la ville.



A savoir avant de partir :



Transport : à Abidjan les déplacements urbains sont assurés en bus et taxis. Il existe deux types de taxis : les rouges qui circulent dans toute la ville et les collectifs jaunes ou woro-woro qui se limitent à un quartier. Les pinasses et les bateaux-bus relient aussi plusieurs quartiers.



Formalités : les citoyens français, munis de passeports ordinaires ou officiels, doivent avoir un visa biométrique afin d’entrer en Côte d'Ivoire. Le passeport doit être encore valide six mois après la date de retour. Le visa et le billet de retour ou de continuation sont exigés pour pouvoir entrer sur le territoire.

La demande de visa doit être effectuée auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. (Compter environ 7 jours de délai et 110 euros de frais consulaires pour l'obtention d'un visa de deux mois)

Cette destination exige aussi le vaccin contre la fièvre jaune. Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningite, la typhoïde, l'hépatite A et B sont recommandés.

Les informations sur les formalités de douanes et de polices sont données à titre indicatif. Au bord du Golfe de Guinée, baignée par la lagune Ebrié, la capitale économique de la Côte d’Ivoire est une ville de contrastes avec ses gratte-ciel et ses quartiers populaires. En toute saison elle connaît une perpétuelle effervescence. Sa position stratégique et son dynamisme attirent les entreprises désireuses de développer leurs activités dans cette partie du monde.Corsair opère un vol quotidien au départ de Paris-Orly en direction d’Abidjan où les départs sont opérés tard le soir pour une arrivée le lendemain tôt à Paris. Deux bagages pas passagers sont autorisés (au lieu d’un).La ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone surprend par son effervescence, sa capacité à s’amuser et travailler. Ses hôtels de classe internationale, ses équipements mis à disposition des organisateurs de conférences, congrès ou séminaires, ses transports et voies de communications ainsi que sa taille, en font une ville idéale pour le tourisme d’affaires.Les premières plages de sable fin bordées de cocotiers ne sont jamais loin du centre-ville et le soir les lieux de détente où prendre un verre et dîner sont légion.Les amateurs d’art et de culture auront l’embarras du choix entre les,, leaux allées ombragées, le… Et, incontournables, les collections duqui constituent un précieux témoignage du patrimoine matériel et immatériel du pays, véritable mémoire vivante de la culture et de l'histoire ivoirienne et ouest-africaine.Etonnant, en plein cœur d'Abidjan, leo d’une superficie de 3 474 hectares abrite une forêt primaire de 600 hectares plantée d’essences rares. On y trouve de nombreux oiseaux. Une colonie de chimpanzés y vivrait encore. Cette forêt est le poumon vert et le réservoir hydraulique de la ville.: à Abidjan les déplacements urbains sont assurés en bus et taxis. Il existe deux types de taxis : les rouges qui circulent dans toute la ville et les collectifs jaunes ou woro-woro qui se limitent à un quartier. Les pinasses et les bateaux-bus relient aussi plusieurs quartiers.: les citoyens français, munis de passeports ordinaires ou officiels, doivent avoir unafin d’entrer en Côte d'Ivoire. Le passeport doit être encore valide six mois après la date de retour. Le visa et le billet de retour ou de continuation sont exigés pour pouvoir entrer sur le territoire.La demande de visa doit être effectuée auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. (Compter environ 7 jours de délai et 110 euros de frais consulaires pour l'obtention d'un visa de deux mois)Cette destination exige aussi le. Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningite, la typhoïde, l'hépatite A et B sont recommandés.Les informations sur les formalités de douanes et de polices sont données à titre indicatif.

Bamako une métropole multiculturelle



Fondée au XVIe siècle Bamako est située sur la rive gauche du mythique fleuve Niger dans le sud-ouest du Mali. Dotée d'un important port fluvial et centre commercial rayonnant sur toute la sous-région la ville accueille une population variée composée des différentes ethnies.



La ville porte les traces de son passé, entre berceau d'empires africains et colonie française. Les musées et les bâtiments historiques font découvrir l'histoire de la ville, des peintures rupestres préhistoriques à la lutte pour l'indépendance. A voir au Musée national inspiré de l’architecture traditionnelle.



Vivante et conviviale Bamako est une destination attachante et pleine de vie. Les Bamakois savent se montrer accueillants envers les visiteurs qui ont la démarche d'aller à leur rencontre.



A voir et à vivre : le Marché rose situé au cœur de la ville, le poumon économique de la ville. L’artisanat des ethnies maliennes (maure, peul, touareg, dogon ou bambara) : tissus imprimés, bois gravé, bijoux, poteries, masques et marionnettes dans les marchés traditionnels et aussi à la Maison des Artisans.



Un rendez-vous : Au mois de février, le Festival international de percussion de Bamako ou “Festip” réunit au son des percussions troupes de danseurs, musiciens et ballets africains venus de toute l’Afrique de l’ouest.



Etonnante : l'architecture de Bamako au style monumental en Banco (terre crue) appelé soudanais fut utilisée dès le 16e siècle. Ces édifices sobres et élancés, se reconnaissent par des murs flanqués de contreforts, eux-mêmes surmontés d’ogives. On peut en observer les détails dans la porte du célèbre Marché rose, qui bien que bâtie en béton (en1927), en est l’une des plus fidèles expressions



A savoir avant de partir :



Transport : les moyens utilisés par les habitants de Bamako sont le scooter, le mini-bus et les voitures personnelles. La plupart des habitants se déplacent encore à pied. A travers le pays une bonne partie du transport se fait soit par le fleuve notamment par la Compagnie malienne de navigation, soit par les routes asphaltées qui relient Bamako aux principales grandes villes des régions. Le taxi-brousse est l'un des principaux éléments du transport routier au Mali.

Il est déconseillé de louer une voiture sur place, l’obligation d’assurance civile à l’égard des tiers étant peu remplie par les automobilistes maliens.



Climat : Bamako bénéficie d’un climat tropical et humide, avec deux saisons bien marquées : la saison sèche et la saison des pluies (début juin – fin septembre).



Formalités : les ressortissants non maliens doivent obtenir un visa au préalable délivré par le consulat général du Mali à Paris ou à Marseille, pour une durée minimale de 30 jours, renouvelable sur place. Les frais consulaires pour un Visa 1 mois (durée minimale) s’élèvent à 70 euros.

En aucun cas, Corsair ne sera tenue pour responsable si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis des autorités. L’office de tourisme du Mail ne possède pas de bureau en France.



Sécurité : le pays est plutôt sûr dans sa moitié sud/région de Bamako où une vigilance renforcée doit être néanmoins observée. En dehors, et notamment pour des déplacements dans le Nord du pays. Il est recommandé de suivre les conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères pour le Mali. Située à 1 000 kilomètres de Dakar et d’Abidjan, à 850 kilomètres de Ouagadougou et à 120 kilomètres de la frontière guinéenne, Bamako est devenue l’un des carrefours importants de l’Afrique de l’Ouest. Troisième producteur d’or du continent africain, premier pour le coton, bien placé pour l’arachide, le sel, le calcaire ou le pétrole le pays attire des investisseurs de tous horizons.Fondée au XVIe siècle Bamako est située sur la rive gauche du mythique fleuve Niger dans le sud-ouest du Mali. Dotée d'un important port fluvial et centre commercial rayonnant sur toute la sous-région la ville accueille une population variée composée des différentes ethnies.La ville porte les traces de son passé, entre berceau d'empires africains et colonie française. Les musées et les bâtiments historiques font découvrir l'histoire de la ville, des peintures rupestres préhistoriques à la lutte pour l'indépendance. A voir au Musée national inspiré de l’architecture traditionnelle.Vivante et conviviale Bamako est une destination attachante et pleine de vie. Les Bamakois savent se montrer accueillants envers les visiteurs qui ont la démarche d'aller à leur rencontre.: lesitué au cœur de la ville, le poumon économique de la ville.s (maure, peul, touareg, dogon ou bambara) : tissus imprimés, bois gravé, bijoux, poteries, masques et marionnettes dans les marchés traditionnels et aussi à la Maison des Artisans.: Au mois de février, lou “Festip” réunit au son des percussions troupes de danseurs, musiciens et ballets africains venus de toute l’Afrique de l’ouest.Etonnante : l'architecture de Bamako au style monumental en Banco (terre crue) appelé soudanais fut utilisée dès le 16e siècle. Ces édifices sobres et élancés, se reconnaissent par des murs flanqués de contreforts, eux-mêmes surmontés d’ogives. On peut en observer les détails dans la porte du célèbre Marché rose, qui bien que bâtie en béton (en1927), en est l’une des plus fidèles expressions: les moyens utilisés par les habitants de Bamako sont le scooter, le mini-bus et les voitures personnelles. La plupart des habitants se déplacent encore à pied. A travers le pays une bonne partie du transport se fait soit par le fleuve notamment par la Compagnie malienne de navigation, soit par les routes asphaltées qui relient Bamako aux principales grandes villes des régions. Le taxi-brousse est l'un des principaux éléments du transport routier au Mali.Il est déconseillé de louer une voiture sur place, l’obligation d’assurance civile à l’égard des tiers étant peu remplie par les automobilistes maliens.: Bamako bénéficie d’un climat tropical et humide, avec deux saisons bien marquées : la saison sèche et la saison des pluies (début juin – fin septembre).: les ressortissants non maliens doivent obtenir unau préalable délivré par le consulat général du Mali à Paris ou à Marseille, pour une durée minimale de 30 jours, renouvelable sur place. Les frais consulaires pour un Visa 1 mois (durée minimale) s’élèvent à 70 euros.En aucun cas, Corsair ne sera tenue pour responsable si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis des autorités. L’office de tourisme du Mail ne possède pas de bureau en France.: le pays est plutôt sûr dans sa moitié sud/région de Bamako où une vigilance renforcée doit être néanmoins observée. En dehors, et notamment pour des déplacements dans le Nord du pays. Il est recommandé de suivre les conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères pour le Mali.

Contacter Corsair HELPDESK AGENCES du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00

0820 825 318 (0,15€/min)

helpdeskfrance@corsair.fr



CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage

(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)

www.corsair.biz



SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00

01 81 94 15 00

groupe@corsair.fr



CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne

Inscription & renseignements, écrire à



Site web :



du lundi au vendredi de 09H00 à 18H000820 825 318 (0,15€/min)Site dédié aux professionnels du voyage(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)du lundi au vendredi de 09H00 à 18H0001 81 94 15 00Votre nouvel outil de cotation groupe en ligneInscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr Site web : www.flycorsair.com

Lu 299 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Resaneo vole vers l’Ouest avec Visit California et améliore l’expérience client sur son site Air Caraïbes : Cuba Si !