L’Agence Savoie Mont Blanc à l’IFTM stand 1-K42 Venez découvrir les richesses de Savoie Mont Blanc : la destination 4 saisons

Une destination unique qui regroupe l’ensemble des stations, villes et villages de Savoie et de Haute-Savoie. Avec ses 112 stations de sports d’hiver la destination représente plus de 2/3 du domaine skiable français. Destination entre lacs et montagnes Savoie Mont Blanc est la destination montagne préférée des français l’été. Terre de grands évènements sportifs et culturels, Savoie Mont Blanc est également reconnue pour sa gastronomie avec pas moins de 37 restaurants étoilés.

Retrouvez-nous à l’IFTM Top Resa du 05 au 08 octobre 2021



→ N° de stand : Espace Auvergne Rhône Alpes, Stand 1-K42

Prendre rendez-vous en ligne



L’Agence Savoie Mont Blanc



Agence d’attractivité territoriale

Qui sommes-nous ? Le service Développement Commercial de L’Agence Savoie Mont Blanc met son expertise du territoire et sa connaissance de l’offre à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans votre programmation de séjours : séjours individuels, groupes loisirs, groupes affaires, séminaires ou colonies de vacances.



Nous vous proposons des sessions de présentation personnalisée de la destination hiver, été pour apporter des arguments de vente aux commerciaux ainsi que des outils d’aide à la vente remis à l’issue de ces interventions (manuel de vente, fiches stations, outil digital de choix de station)



Nous aidons les opérateurs touristiques à valoriser leurs offres en Savoie Mont Blanc par la mise à disposition de contenus pour alimenter les sites internet, newsletters et Réseaux Sociaux.



Nous participons au salon IFTM Top Résa – Demandez le programme : participer au programme d'animations culinaires avec la présence de chefs étoilés chaque jour sur le salon.



Venez rencontrer l'équipe de l'Agence Savoie Mont Blanc pour découvrir les outils mis à la disposition des Professionnels du Tourisme et participer au programme d'animations culinaires avec la présence de chefs étoilés chaque jour sur le salon.



Tout Savoir sur Savoie Mont Blanc, Savoie et Haute-Savoie : Des espaces naturellement préservés et des paysages d’exception !

Savoie Mont Blanc est la destination entre lacs et montagnes avec plus de 4000km2 d’espaces naturels protégés, des sites remarquables, des panoramas exceptionnels ou encore des routes pittoresques étonnantes. De véritables terrains de jeu pour la pratique des activités outdoor. Paradis de la rando et du vélo avec ses 22 réserves naturelles et 3 parcs dont 1 parc National



4 grands lacs alpins, 4 ambiances avec la montagne jamais très loin. Le lac Léman - le plus maritime - Le lac d'Annecy - le plus tonique - Le lac du Bourget - le plus ressourçant -Le lac d'Aiguebelette - le plus confidentiel - Une eau pouvant atteindre les 28°C l’été.



L’hiver, paradis de la glisse et des sports d’hiver : les 112 stations de montagne font de Savoie Mont Blanc, une destination leader l’hiver : 20 domaines skiables reliés dont 14 skis aux pieds et plus de 70 activités à pratiquer. Le ski alpin est l’activité phare du territoire mais n’oublions pas les activités nordiques: le ski nordique, la raquette à neige ou le chien de traîneaux mais aussi des activités insolites (plongée sous glace, snowkite…) ou bien encore le bien être très présent dans les stations et les hébergements…



Culture par nature : La destination offre un patrimoine culturel et naturel riche intimement lié à l’aventure des hommes. Châteaux, forts alpins, villages typiques, églises baroques, cirques, cascades il y a tant à découvrir en Savoie et Haute-Savoie.



savoiemontblanc.com

groupes.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com

Service Développement Commercial



Tel : +33 (0)1 44 86 04 60

Mobile : +33 (0)6 87 14 83 66

Véronique HALBOUT & Thibault LIÉVAIN
Service Développement Commercial
Mail : btob@agencesmb.com
Tel : +33 (0)1 44 86 04 60
Mobile : +33 (0)6 87 14 83 66

