L’Angleterre royale, industrielle ou culturelle pour vos groupes avec Abbey Ireland & UK

Birmingham, son patrimoine industriel et sa culture.

Le musée Iron Bridge Gorge, situé dans un paysage historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Coventry et sa cathédrale

Ce programme étudié pour les groupes peut évidemment aussi être adapté pour un autotour et une clientèle individuelle.

La ville qui a été le lieu de tournage de la série « Peaky Blinders » est la deuxième ville d'Angleterre après Londres. C’est une métropole vivante, intéressante, qui regorge d’histoire et de patrimoine et qui est facile d’accès. Nos deux sites préférés sont le: en effet Birmingham fut un haut de la fabrication joaillière anglaise au XIXe. On estime qu’au cours du 19e et début du 20ès, les ateliers produisaient environ 40 % des bijoux vendus en Angleterre !Et, une des plus belles petites galeries d’art d’Europe. Présentant plusieurs des plus grands noms de l'art occidental, tels que Monet, Manet, Rubens, Delacroix, Degas ou encore Botticelli et Turner, le Barber détient l'une des collections les plus remarquables et les plus importantes réunies en Grande-Bretagne au cours du XXe siècle au niveau international.Ironbridge est une localité minière devenue symbole de la révolution industrielle en Angleterre ; on y trouve tous les éléments de l'essor de cette région industrielle au 18e siècle. C’est aujourd’hui un lieu de visite connu dans le monde entier.Coventry offre un aperçu inattendu de la culture et de l'histoire de la Grande-Bretagne. Son architecture médiévale vous fascinera et les ruines de la vieille vous émerveilleront.