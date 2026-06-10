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L'OT du Vanuatu déploie une plateforme de formation pour les professionnels

"Welkam Vanuatu", nouveau programme francophone sur l'archipel


L'office du tourisme du Vanuatu a annoncé le lancement de "Welkam Vanuatu", son nouveau programme de formation en ligne dédié aux professionnels du secteur. Accessible en français, cet outil a pour objectif de renforcer les connaissances des agents de voyages afin de soutenir la commercialisation de la destination.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 11 Juin 2026 à 14:45

L'Office du tourisme du Vanuatu déploie une plateforme de formation pour les professionnels - Depositphotos.com, mvaligursky
L'Office du tourisme du Vanuatu déploie une plateforme de formation pour les professionnels - Depositphotos.com, mvaligursky
Dream Yacht
Le Vanuatu, état insulaire composé de 83 îles, se niche à environ 1 750 km à l’est de l’Australie et 500 km à l’ouest des Fidji.

Facilement accessible via des vols directs depuis l'Australie (Qantas, Virgin, Jetstar...) ou les Fidji, cet archipel gagne à être connu des agents de voyages français.

C'est tout l'enjeu de la plateforme "Welkam Vanuatu", qui propose un parcours d'apprentissage complet.

L'objectif ? Immerger les agents dans les richesses naturelles de l'archipel, son patrimoine culturel et l'accueil chaleureux de ses habitants.

Grâce à des outils dédiés, les professionnels pourront promouvoir avec assurance la diversité de l'offre : des fonds marins aux volcans actifs, en passant par les villages traditionnels

« Le lancement de Welkam Vanuatu marque une étape décisive dans notre stratégie marketing mondiale », a déclaré Adela Issachar Aru, directrice générale de l’Office du tourisme du Vanuatu, dans un communiqué. « Cette plateforme va bien au-delà d’un simple programme de formation : elle permet de partager l’esprit du Welkam (notre hospitalité légendaire) et de donner à chaque agent les moyens de transmettre toute la richesse des aventures qui attendent les visiteurs. »

Un cursus progressif validé par une certification sectorielle

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Le programme est structuré comme un voyage progressif, reflétant les traditions et la géographie du Vanuatu, du nord au sud, de la terre à l'océan.

Les participants progressent à travers quatre niveaux, débutant au niveau Nakato jusqu'au niveau TamTam, chacun débloquant de nouveux contenus et des récompenses envoyées par e-mail.

A l'issue du programme, les agents obtiennent le statut officiel de spécialiste certifié du Vanuatu.

Nick Costantini, Director of Strategic Planning Europe, souligne l'importance de cet outil pour le marché francophone en précisant qu'au-delà de la simple compréhension géographique, la plateforme transmet véritablement l'esprit de la destination.

Selon lui, le Vanuatu ne se résume pas à ses plages idylliques et ses eaux cristallines, mais offre une remarquable diversité d'émotions et d'expériences, alliant les sensations fortes aux escapades romantiques, en passant par des randonnées vers des villages isolés en forêt et la découverte du volcan actif le plus accessible au monde.

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Tags : vanuatu
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