Tourisme : le Vanuatu relance sa représentation en Europe

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux partenaires, qui seront les points de contact pour le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Leur vaste expérience et leur réseau dans le secteur du voyage seront précieux afin d'atteindre un public plus large prêt à répondre à l'appel du Vanuatu

L'équipe de Vanuatu Europe est prête à collaborer avec les acteurs du tourisme et les médias. Elle sera, dans le Hall 5a-Stand "Meet the Pacific" n°112, pour promouvoir la destination.a ajouté : "."Cette nouvelle représentation en Europe s'inscrit dans une stratégie globale visant à positionner le Vanuatu comme une. L'équipe de consultants, avec son expertise dans le secteur du tourisme, travaillera à mettre en avant les atouts uniques de l'archipel, tels que sa beauté naturelle, sa culture riche et ses expériences authentiques.